महिला साइको किलर से चौकाने वाले खुलासे- बोली सुंदर बच्चियां देख चिढ होती है

इससे पहले खुद के 3 वर्षीय बेटे, ननद की 9 वर्षीय बेटी व चचेरे भाई की 6 वर्षीय बेटी की पानी में डूबोकर हत्या कर चुकी

साइको किलर को सुंदर बच्चियों को देख होती की थी चिड़, एक के बाद एक वारदात को दिया अंजाम

पानी में डूबने से हुए तीनों बच्चों की मौत को परिजन इत्तेफाकिया समझकर संस्सकार कर चुके, अब हुआ खुलासा

Panipat News, (आज समाज), पानीपत: जिले के नौल्था गांव में सोमवार 1 दिसंबर को हुई 6 वर्षीय बच्ची विधि की हत्या की ब्लाइंड वारदात का पुलिस ने महज 36 घंटे में पर्दाफास कर साइको किलर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। साइको किलर आरोपी महिला की पहचान सोनीपत के गांव भावड़ निवासी पूनम पत्नी नवीन के रूप में हुई है। आरोपी पूनम रिश्ते में विधि की चाची लगती है। आरोपी पूनम के पति नवीन व मृतक विधि के पिता संदीप चचेरे भाई है।

पानी के टब में एक 6 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई

पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने बुधवार को जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि 1 दिसंबर को सायं पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि नौल्था गांव में मकान में पानी के टब में एक 6 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुच गई थी। पुलिस को घर पर छानबीन में पता चला परिजनों को बच्ची का शव मकान की पहली मंजिल पर बने स्टोर रूम के अंदर पानी से भरे प्लास्टिक टब में औधे मुंह मिला है। सिर डूबा हुआ था पैर बाहर थे। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और बच्ची के शव का सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के हवाले कर जांच में जुट गई थी। फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया था।

पूरा परिवार शादी की रस्म में व्यस्त था

एसपी भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने बताया कि बच्ची के दादा गांव भावड़ हाल वेस्ट राम नगर सोनीपत निवासी पाल सिंह की शिकायत पर थाना इसराना में अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत अभियोग दर्ज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। पुसिस को दी शिकायत में पाल सिंह ने बताया था गांव नौथा में उसकी पत्नी ओमपति के रिश्ते में भाई सतपाल के बेटे की शादी थी। ओमपति 24 नवंबर को ही नौल्था आ गई थी। बेटा संदीप, पुत्रवधू राखी, पोती विधि और पोता दिव्य (10 महिने) 30 नवंबर को शादी में पहुंचे थे। 1 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजे वह भी शादी में पहुंच गया था। पूरा परिवार शादी की रस्म में व्यस्त था।

विधि पानी से भरे प्लास्टिक टब में औधे मुंह मिली

दोपहर करीब 1:30 बजे वह दुल्हे अमन की गाड़ी में बैठकर व बेटा संदीप अन्य गाड़ी में बैठकर बारात में चले गए थे। कुछ देर बार फोन के माध्यम से सूचना मिली की पोती विधि गुम हो गई है। पत्नी ओमपति व पुत्रवधू राखी ने घर के आसपास व गलियों में तलाश की। कुछ देर बाद पत्नी ओमपति सतपाल घर की पहली मंजिल पर गई। वहा बने स्टोर रूम का बाहर से कुडा लगा मिला। खोलकर देखा तो विधि पानी से भरे प्लास्टिक टब में औधे मुंह मिली। सिर डूबा हुआ था पैर बाहर थे। बेटा संदीप विधि को लेकर इसराना मेडिकल कॉलेज लेकर गया डॉक्टर में विधि को मृत घोषित कर दिया।

आरोपी पूनम रिश्ते में बच्ची विधि की चाची लगती

एसपी भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने महिला विरूध अपराध डीएसपी नवीन संधू के नेतृत्व में सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार व उनकी टीम को मामले की जांच सौंपी थी। पुलिस टीम ने विभिन्न एंगल पर जांच करते हुए बुधवार को वारदात का पर्दाफाश कर साइको किलर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सोनीपत के भावड़ गांव निवासी महिला पूनम पत्नी नवीन के रूप में हुई है। आरोपी पूनम रिश्ते में विधि की चाची लगती है। पूछताछ में आरोपी पूनम ने बच्ची विधि की पानी में डूबोकर हत्या करना स्वीकारा। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया उसकी वर्ष 2019 में सोनीपत के भावड़ गांव निवासी नवीन के साथ शादी हुई थी। पति नवीन व मृतक बच्ची विधि के पिता संदीप चचेरे भाई है।

इससे पहले खुद के बेटे व दो बच्चियों की हत्या कर चुकी

साइको किलर आरोपी महिला से पुलिस पूछताछ में चौकाने वाले खुलासे हुए है। पूछताछ में आरोपी महिला ने पुलिस को बताया वह इससे पहले जनवरी 2019 में सोनीपत के गांव भावड़ में अपने खुद के 3 वर्षीय बेटे शुभम व ननद की 9 वर्षीय बेटी इशिका की घर पर बने पानी के टेंक में डूबोकर हत्या कर चुकी है। परिजनों को उस पर शक ना हो इसी डर के चलते उसने इशिका के साथ बेटे शुभम की हत्या की थी। तब ननद अपनी बेटी इशिका को साथ लेकर गंगाना गांव से मायके में आई थी। अगस्त 2025 में अपने मायके सिवाह गांव में चचेरे भाई की 6 वर्षीय बेटी जिया की घर पर बनी पानी की टंकी में डूबोकर हत्या कर चुकी है। तब परिजनों ने बच्चों की पानी में डूबने से हुई मौत को इत्तेफाकिया मानकर संस्कार कर दिया था।

उसको सुंदर बच्चियां देख चिढ होती थी

पूछताछ में आरोपी महिला ने पुलिस को बताया उसको सुंदर बच्चियां देख चिढ होती थी। एक के बाद उसने उक्त वारदातों को अंजाम दिया। एसपी भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी महिला ने पुलिस को बताया पीछले कुछ दिनों से अपने मायके सिवाह गांव में आई हुई थी। गांव नौल्था में पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन व बेटी की शादी थी। वह 30 नवंबर को शादी में गई थी। 1 दिसंबर को दोपहर बाद अमन की बारात निकली थी।

टब में विधि की गर्दन डूबोकर हत्या कर दी

घर से सभी मेहमान बाहर थे। इसी दौरान उसको बच्ची विधि घर पर सीढियों से चढ़ते हुए दिखी। वह उसके पीछे पीछे छत पर गई और विधि से बातचीत कर वहा स्टोर रूम के बाहर पानी से भरे प्लास्टिक टब को अंदर करवाया। इसके बाद उसने टब में विधि की गर्दन डूबोकर हत्या कर दी और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर नीचे आ गई थी। पुलिस ने बुधवार को पूछताछ के बाद साइको किलर महिला आरोपी पूनम को माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया।

