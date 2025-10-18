Ferozpur Breaking News : फिरोजपुर के गांव कड़मां के घर में हुआ ब्लास्ट

मकान की छत उड़ी, घर में जमा पोटाश के चलते हुआ धमाका
Ferozpur Breaking News (आज समाज), फिरोजपुर : सीमावर्ती गांव कड़मा में एक घर में जोरदार धमाका होने से घर की छत गिर गई। इसके चलते नीचे सो रहा दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह धमाका घर में स्टॉक किए गए पोटाश के चलते हुआ। इस धमाके में जहां घर की छत उड़ गई वहीं आसपास के दो घरों को भी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि घर में भारी संख्या में पटाखे भी पड़े थे।
दिवाली के अवसर पर पोटाश बेचता था दंपति
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दिवाली पर्व के चलते काला सिंह पुत्र शेर सिंह वासी गांव कड़मा ने अपने घर में भारी संख्या में पोटाश स्टोर कर रखी थी। इस पोटाश का प्रयोग लोहे की पाइप में डालकर विस्फोट करना था और यह पोटाश बेचने के लिए रखी हुई थी। साथ में ही बड़ी संख्या में पटाखे रखे हुए थे। शुक्रवार रात को अचानक पोटाश को आग लगने से विस्फोट हो गया। विस्फोट होते ही घर की छत उड़ गई। काला सिंह और उसकी पत्नी किरना बूरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है कि काला सिंह 60 फीसदी और उसकी पत्नी 70 फीसदी झुलसी है। दोनों को स्थानीय अस्पताल में दाखिल कराया गया है। विस्फोट के कारण पड़ोसी गुरमेल सिंह और मंगत राम के मकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है।
अवैध रूप से पटाखे बेचते हैं लोग
उल्लेखनीय है कि फिरोजपुर में बिना लाइसेंस के बहुत से लोग पटाखे गलियों में और बाजारों में रखकर बेच रहे हैं। जिस तरह ममदोट के गांव कड़मा में यह हादसा हुआ है। इसी तरह का हादसा फिरोजपुर में दोबारा फिर से भी हो सकता है। क्योंकि बड़ी मात्रा में पटाखे लोगों ने बचने के लिए रिहाइशी इलाकों में स्टोर किए हुए हैं।
अमृतसर में हथियार तस्कर पकड़े
स्टेट स्पेशल आॅपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने एक केंद्रीय एजेंसी के समन्वय में विदेशी हैंडलरों से जुड़े एक तस्करी नेटवर्क के पांच गुर्गों को चार 9 मिमी कैलिबर ग्लॉक पिस्तौलों और 2 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान शिवम अरोड़ा निवासी न्यू जसपाल नगर, सुल्तानविंड रोड, अमृतसर, गुरप्रीत सिंह निवासी न्यू कपूर नगर, अमृतसर, अनमोलदीप सिंह निवासी सुल्तानविंड रोड, अमृतसर, अभिषेक सिंह निवासी गांव ढंड, तरनतारन और कुलमीत सिंह निवासी कॉलोनी गंगानगर, गांव ढंड, तरनतारन के तौर पर हुई है।
