Shrinagar Police Station Blast : श्रीनगर में पुलिस स्टेशन में धमाका, छह की मौत

Shrinagar Police Station Blast : श्रीनगर पुलिस स्टेशन में धमाका, छह की मौत

27 अन्य घायल, कई की हालत गंभीर, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ां

Shrinagar Police Station Blast (आज समाज), श्रीनगर : श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार की आधी रात के करीब भारी विस्फोट हुआ। हालांकि इस विस्फोट के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं लेकिन बताया जा रहा है कि यह विस्फोट तब हुआ जब पुलिस टीम जब्त किए गए विस्फोटक की जांच के लिए नमूने ले रही थी। जब्त किया विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट था।

पुलिस की तरफ से कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि आसपास के काफी एरिया की इमारतों के कांच टूट गए और कंपन महसूस की गई। इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई। 27 अन्य घायल हुए हैं। एक दर्जन से अधिक वाहनों में आग लग गई। धमाका इतनी तेज था कि इसकी आवाज नौगाम ही नहीं, छानपोरा, सनतनगर, रावलपोरा और पंथा चौक क्षेत्र में सुनाई दी। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में लगी आग

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके बाद भीषण आग लग गई। इसकी लपटें दूर तक दिखाई दीं। पुलिस स्टेशन और आसपास के इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। चारों ओर अफरा-तफरी जैसी स्थिति बनी हुई है। किसी को धमाके के स्थल की ओर जाने नहीं दिया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने दो शवों को देखा है। विस्फोट होने के तुरंत बाद पुलिस ने घटनास्थल की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है।

फरीदाबाद से हुई थी विस्फोटक की बरामदगी

सूत्रों ने बताया कि 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा फरीदाबाद से डॉ. मुजम्मिल गनई के किराए के आवास से जब्त करने के बाद नौगाम पुलिस स्टेशन में लाई गई थी। मुजम्मिल इस आतंकी मॉड्यूल मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए आठ लोगों में से एक है। ज्ञात रहे कि दिल्ली बम धमाके के बाद दो दिन से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के मददगारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहीं है। इस कार्रवाई के चलते घाटी में सैकड़ों जगह छापेमारी की जा चुकी है और कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।