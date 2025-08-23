Punjab Breaking News : होशियारपुर में एलपीजी से भरे टैंकर में ब्लास्ट, दो की मौत

हादसे में करीब 30 लोग घायल, कई की हालत गंभीर, होशियारपुर-जालंधर नेशनल हाईवे बंद

Punjab Breaking News (आज समाज), होशियारपुर : शुक्रवार देर रात हुए एक बड़े हादसे में एलपीजी गैस से भरा टैंकर एक दूसरे ट्रक से टकरा गया। हासदा होने के बाद गैंस टैंकर चालक वाहन से अपना संतुलन खो बैठा और वाहन पलट गया। वाहन पलटते ही एलपीजी से भरे सिलेंडरों में धमाका हो गया। धमाका इतना ज्यादा भयानक था कि इसकी आवाज व कंपन काफी दूर तक सुनाई दी। इस दर्दमना हादसे में दो लोगों की जलकर मौत हो गई जबकि करीब 30 लोग झुलस गए। झुलसे हुए लोगों में कई की हालत गंभीर ैहै इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

इस तरह हादसे ने भयानक रूप धारण किया

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद एक तरफ जहां एलपीजी सिलेंडर में धमाका हुआ वहीं कई सिलेंडरों से गैस का तेजी से रिसाव शुरू हो गया। रिसाव में आग लगने से और हवा तेज होने से आग ने आसपास की दुकानों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते इस आग से 15 दुकानें और 4 घर जल गए। इस हादसे में जिंदा जल जाने से 2 लोगों की मौत गई जबकि 30 अन्य झुलस गए। घायलों को होशियारपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कुछ लोग 30 से 80% तक झुलस चुके हैं।

रात करीब डेढ़ बजे तक पाया गया आग पर काबू

जानकारी के अनुसार तेजी से फैली आग पर काबू पाने के लिए होशियारपुर के अलावा दसूहा और तलवाड़ा से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं। मंडियाला गांव के लोगों के मुताबिक, हादसा रात साढ़े 10 बजे हुआ। इसके बाद अग्निशमन वाहनों ने पूरी कोशिश करने के बाद रात करीब डेढ़ बजे आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस हादसे के बाद पूरी तेजी से बचाव अभियान चलाया और तेजी से कार्रवाई करते हुए ट्रैरिफ को हादसा स्थल से एक किलोमीटर दूर ही रोक दिया। जिससे हादसा ज्यादा भयानक रूप नहीं ले सका।

ग्रामीणों के सूचना देते ही पुलिस-प्रशासन बचाव में जुट गया। जालंधर-होशियारपुर नेशनल हाईवे पर गांव से एक किलोमीटर पहले ट्रैफिक रोक दिया गया। घरों में फंसे लोगों को किसी तरह निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जिस जगह ब्लास्ट हुआ, वहां से महज 500 मीटर दूर गैस प्लांट है। गनीमत यह रही कि आग की लपटें इस प्लांट तक नहीं पहुंची।