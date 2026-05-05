Punjab News : 2027 में पंजाब में भाजपा फहराएगी जीत का परचम : जाखड़

तीन राज्यों में पार्टी को बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री को बधाई दी

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़। देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए चुनाव के सोमवार को परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भर गया है। इन चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल असम में तीसरी बार सत्ता संभाली है बल्कि पश्चिम बंगाल में पहली बार एकतरफा जीत हासिल करते हुए 15 साल से सत्ता में काबिज टीएमसी को करारी मात दी है।

इस जीत के बाद पंजाब भाजपा में भी जोश भर गया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पश्चिम बंगाल में पहली बार प्रचंड बहुमत, और असम व पुडुचेरी में दोबारा भाजपा सरकार बनने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गतिशील नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में पंजाब में भी पश्चिम बंगाल जैसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे।

भाजपा नेताओं ने मनाया जश्न

आज यहां पार्टी मुख्यालय में विभिन्न राज्यों में मिली जीत का जश्न मनाते हुए सुनील जाखड़ ने पश्चिम बंगाल के पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना की और उनके धैर्य को नमन किया, जिन्होंने सत्ताधारी पार्टी के कथित अत्याचारों का डटकर सामना किया और सबका साथ, सबका विकास की सोच वाली सरकार बनाई।उन्होंने कहा कि बंगाल पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन मजबूत नेतृत्व और वहां के लोगों के समर्थन से पार्टी ने इस चुनौती को पार किया है। अब इसी उत्साह के साथ पार्टी पंजाब में आगामी चुनावों की तैयारी में जुट गई है। सुनील जाखड़ ने कहा कि बंगाल के नतीजे पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरेंगे और उन्हें उम्मीद मिली है कि अगर बंगाल में भाजपा आ सकती है तो पंजाब में भी आ सकती है।

पंजाब के हालात ज्यादा अच्छे नहीं

उन्होंने कहा कि जिस तरह बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी और राजनीतिक आधार पर अत्याचार हो रहे थे, वैसे ही पंजाब के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकतार्ओं से आह्वान किया कि वे दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ 2027 के चुनावों की तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में पंजाब के लिए विशेष लगाव है और पार्टी अपना संदेश घर-घर तक पहुंचाएगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब से आप का जाना तय है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में सफाया हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है । उन्होंने अंत में कहा कि आने वाले कुछ महीने पंजाब के लिए कठिन हो सकते हैं, लेकिन भाजपा राज्य और पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी।

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