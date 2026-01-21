Rahul Gandhi: ब्रिटिश-मुगलों जैसे बीजेपी वाले भी चले जाएंगे: राहुल गांधी

कुरुक्षेत्र में जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग सेशन में पहुंचे थे राहुल गांधी, हरियाणा-उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को मार्शल आर्ट सिखाया

Rahul Gandhi, (आज समाज) कुरुक्षेत्र: कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, जिस तरह से देश से मुगल और ब्रिटिश चले गए, एक दिन भाजपा वाले भी चले जाएंगे। राहुल गांधी बुधवार को कुरुक्षेत्र में संगठन सृजन अभियान के तहत पंजाबी धर्मशाला में ट्रेनिंग कैंप को संबोधित कर रहे थे।

इस ट्रेनिंग कैंप में हरियाणा के 32 जिलाध्यक्ष और उत्तराखंड के 28 जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। राहुल गांधी ने करीब 4 घंटे धर्मशाला में गुजारे। इस दौरान उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को कहा कि वह गांव-गांव जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ें। इस दौरान राहुल गांधी ने फुल ड्रेस में आधे घंटे तक जिला अध्यक्षों को मार्शल आर्ट की दांव-पेंच भी सिखाए।

अनुशासन को सख्ती से लागू करें

राहुल ने कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, विधायक दल नेता भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से अलग मुलाकात की। जिसमें राहुल ने उन्हें कहा कि पार्टी में अनुशासन को सख्ती से लागू करें। इस दौरान कई जिला अध्यक्षों ने राहुल से शिकायत की कि प्रदेश के कई नेता पार्टी विरोधी बयानबाजी करते हैं। मीडिया में खबरें लीक की जाती हैं। जिससे भाजपा को बैठे-बैठाए मुद्दा मिल जाता है।

पार्टी विरोधी बयानबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश

राहुल ने 2027 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि चुनाव में अपने क्षेत्र में तो काम करना है। साथ ही आसपास के क्षेत्र में भी पब्लिक के बीच जाना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में ड्यूटी भी लगेगी। फिर वहां पर भी पार्टी के लिए काम करना है। जिसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी विरोधी गतिविधि और बयानबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा।

लालच की महामारी पूरे देश में फैल गई, जनता को सत्ता से जवाबदेही मांगनी होगी

वहीं राहुल गांधी ने कहा, कि देश भर में लालच की महामारी फैल चुकी है। इसका सबसे भयावह चेहरा शहरी बदहाली के रूप में सामने आ रहा है। लोगों को सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और बड़े कॉरपोरेट घरानों के बीच सांठगांठ के कारण लोकतंत्र की मूल भावना कमजोर हो रही है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सवाल पूछे जाएंगे। राहुल ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में की।

राहुल ने दिल्ली का वीडियो शेयर किया

राहुल ने मीडिया रिपोर्ट का वीडियो भी साझा किया, जो कथित तौर पर दिल्ली के मुबारकपुर डाबस स्थित शर्मा एन्क्लेव का है। वीडियो में सीवर ओवरफ्लो होने के कारण इलाके में फैले गंदे पानी को दिखाया गया है। उन्होंने कहा, आज हर आम भारतीय की जिंदगी ऐसी ही नर्क जैसी यातना बन चुकी है। सिस्टम सत्ता में बैठे लोगों के हाथ बिक चुका है।

सब एक-दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और फिर मिलकर जनता को कुचलते हैं। उन्होंने कहा, देश भर में लालच की महामारी फैल चुकी है। शहरी सड़ांध इसका सबसे डरावना चेहरा है। हमारा समाज इसलिए मर रहा है क्योंकि हमने इस सड़ांध को न्यू नॉर्मल मान लिया है। सुन्न, खामोश और उदासीन होकर। जवाबदेही की मांग कीजिए, नहीं तो यह सड़ांध हर दरवाजे तक पहुंच जाएगी।

राहुल ने #TINA हैशटैग किया

राहुल ने अपने पोस्ट में #TINA (There Is No Accountability) हैशटैग किया। इससे कुछ दिन पहले, नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद भी राहुल ने जवाबदेही की कमी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि यह घटना भारत में फैल रही लालच की संस्कृति और अन्य जीवों के प्रति असंवेदनशीलता का सीधा नतीजा है।

मृतक की पहचान 27 साल युवराज मेहता के रूप में हुई थी, जो गुरुग्राम में काम करता था। 16 जनवरी की रात वह घर लौट रहा था, तभी उसकी कार एक निमार्णाधीन स्थल के पास पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। बताया गया कि उसने करीब दो घंटे तक मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिल पाई और उसकी मौत हो गई।

