BJP National President : आज मिलेगा भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष

Harpreet Singh
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का राष्टÑीय अध्यक्ष बनना तय, आज करेंगे नामांकन

BJP National President (आज समाज), नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी को आप नया राष्टÑीय अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि इस पद के लिए वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम फाइनल माना जा रहा है। वे आज पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

यदि कोई अन्य प्रतिभागी भी अपना नामांकन दाखिल करता है तो कल यानी 20 जनवरी को राष्टÑीय अध्यक्ष के लिए पार्टी चुनाव कराएगी। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम हैं। क्योंकि नवीन को पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ अन्य सभी बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है। ऐसे में किसी दूसरे नाम का सामने आना लगभग असंभव है।

भाजपा मुख्यालय जुटेंगे सभी प्रमुख नेता

भाजपा के लगभग सभी मुख्यमंत्री, राज्य इकाई प्रमुख और अन्य वरिष्ठ नेता आज पार्टी मुख्यालय में जुटेंगे, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी का अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने की संभावना है।

इसके बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन प्राप्त है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 4 बजे से 5 बजे तक होगी और शाम 5 बजे से 6 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले दिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित किया जाएगा।

भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नवीन

आपको बता दें कि भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे नितिन नवीन हाल ही में पांचवीं बार बिहार के विधायक के रूप में जनता द्वारा चुने गए थे। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाते हुए उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं भाजपा के संविधान के अनुसार, किसी भी राज्य के 20 प्रतिनिधि किसी सक्रिय सदस्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं।

इसके लिए उस सदस्य का चार कार्यकाल तक सक्रिय सदस्य रहना और कम से कम 15 साल की सदस्यता आवश्यक है। प्रस्ताव कम से कम पांच राज्यों से आना चाहिए, जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों। जिसके तहत नितिन नवीन को चुना गया।