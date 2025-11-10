Aaj Samaaj (आज समाज) Dhirendra Shastri Padayatra : हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बडौली बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली बल्लभगढ़ में पदयात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ पकड़कर काफी दूर तक चले। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित मोहनलाल बडौली के साथ सैकड़ों सनातनी हाथों में भगवा ध्वज लेकर सनातन समर्थन में जय जयकार का उद्घोष करते रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप जोशी भी इस दौरान साथ रहे।

बडौली ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया

इस दौरान पंडित मोहनलाल बडौली ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया और सनातन संस्कृति के संरक्षण तथा सामाजिक एकता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर पंडित मोहनलाल बडौली ने कहा कि सनातन ही सत्य है। सनातन जीवन पद्धति है, जो पूरी दुनिया को जीने का सही मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा धीरेंद्र शास्त्री जी का लक्ष्य शुद्ध और पवित्र है। राष्ट्रीय एकता के लिए हम सब को धीरेन्द्र शास्त्री जी से जुड़कर उनकी यात्रा में शामिल होना चाहिए।

