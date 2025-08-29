BJP Protest in Patna, (आज समाज), पटना: दरभंगा में राहुल गांधी की “वोट अधिकार यात्रा” के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर की गई एक विवादास्पद टिप्पणी के बाद बिहार का राजनीतिक माहौल गरमा गया।

पटना में भाजपा का विरोध प्रदर्शन

इसके जवाब में, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार सुबह पटना में प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस के राज्य मुख्यालय (सदाकत आश्रम) की ओर मार्च किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य सदस्यों के खिलाफ नारे लगाए।

कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की खबर

प्रदर्शन के दौरान, कांग्रेस कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ की खबरें आईं, हालांकि पार्टी नेताओं ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत अपमान का मामला है, बल्कि उनके पद की गरिमा से भी जुड़ा है।इस घटना ने बिहार में चल रहे राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है, क्योंकि राज्य चुनावों से पहले पार्टियों के बीच तीखी बहस चल रही है।