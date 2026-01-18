PM Modi: बीजेपी-एनडीए ने बिहार में जंगलराज को रोका, अब बंगाल से करेंगे विदा करेंगे: पीएम मोदी

बंगाल के सिंगूर में बोले पीएम- यहां की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है

PM Modi, (आज समाज), कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है। हर कोई 15 साल के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। अभी तो बीजेपी-एनडीए ने बिहार में जंगलराज को रोका है। अब टीएमसी के महाजंगलराज को विदा करने के लिए तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी सिंगूर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले पीएम ने सिंगूर में 837 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और इनॉगरेशन किया।

इससे पहले सुबह पीएम असम में थे। वहां मोदी ने कलियाबोर में 6,957 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। पीएम ने दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों- डिब्रूगढ़-गोमती नगर (लखनऊ) और कामाख्या-रोहतक को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई।

घुसपैठिए टीएमसी के पक्के वोटर

करते हुए कहा घुसपैठिए बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। केंद्र सरकार ने कई बार चिठ्ठी लिखी कि बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए। लेकिन बंगाल सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि घुसपैठिए इनके पर्क्क वोटर हैं।

टीएमसी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं

टीएमसी की राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहां की शिक्षा व्यवस्था माफिया, भ्रष्टाचारियों के कब्जे में हैं। भाजपा का आपका एक वोट पक्का करेगा कि कॉलेज में रेप-हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। एक वोट तय करेगा कि बंगाल में संदेशखाली जैसी घटना ना हो।

बंगाल के विकास के लिए माफिया, दंगाइयों को हटाना होगा

टीएमसी का छोटे से छोटा नेता बंगाल का माईबाप समझने लगा है। हुगली को इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए बदनाम किया है। बीजेपी इन्हें सजा दिलाएगी। आपको एक बात याद रखनी है बंगाल में निवेश तभी आएगा। जब यहां माफिया, दंगाइयों को हटाया जाएगा।

टीएमसी को मोदी से दिक्कत

बंगाल के नौजवानों, किसानों, माताओं-बहनों की हर संभव सेवा करूं, ये मेरा प्रयास रहता है। यहां की टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को आप तक पहुंचने नहीं देती। इनको मोदी से दिक्कत है, ये मुझे समझ आता है लेकिन टीएमसी बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है।

