BJP National President Election: BJP को मिलने जा रहा नया अध्यक्ष! नितिन नबीन के नाम पर लगी मुहर

BJP National President Election: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। शुक्रवार को पार्टी ने चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया और इलेक्टोरल कॉलेज की फाइनल लिस्ट पब्लिश की।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नितिन नवीन इस दौड़ में अकेले उम्मीदवार हैं और उम्मीद है कि वे 19 जनवरी को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिससे उनका बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है।

दो दिन का चुनाव शेड्यूल घोषित

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच फाइल किए जाएंगे। नॉमिनेशन पेपर्स की जांच शाम 4 बजे से 5 बजे तक होगी, जबकि नॉमिनेशन वापस लेने का समय शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच तय किया गया है।

चूंकि सिर्फ एक ही नॉमिनेशन की उम्मीद है, इसलिए चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। नए बीजेपी अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा 20 जनवरी को सुबह 11:30 बजे की जाएगी।

5,708 सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज

राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए तैयार किए गए इलेक्टोरल कॉलेज में 30 राज्यों के 5,708 वोटर शामिल हैं, जहां संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं। इस लिस्ट में पार्टी की नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल दोनों के सदस्य शामिल हैं।

नेशनल काउंसिल में संसदीय दल के 35 नेता शामिल हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, निवर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं।

कुछ राज्य और दिग्गज नेता लिस्ट से गायब

खास बात यह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नाम पब्लिश की गई इलेक्टोरल कॉलेज लिस्ट से गायब हैं। पार्टी सूत्रों ने साफ किया कि दिल्ली, हरियाणा, त्रिपुरा और कर्नाटक में संगठनात्मक चुनाव अभी बाकी हैं, इसलिए इन राज्यों के प्रतिनिधियों को इस स्टेज पर शामिल नहीं किया गया है।

बीजेपी के अंदर, इस घटनाक्रम को एक औपचारिक नेतृत्व परिवर्तन प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जहां नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को संगठनात्मक सहमति से चुने जाने की उम्मीद है।

