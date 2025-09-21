GST Awareness Campaign : भाजपा सांसद आज से चलाएंगे जीएसटी जागरुकता अभियान

पूरे देश में भाजपा सांसद करेंगे अभियान की अगुवाई, बाजारों में पैदल जाकर करेंगे दुकानदारों व आम जनता को जागरूक

GST Awareness Campaign (आज समाज), नई दिल्ली : आज से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। यह दरें लागू करने से पहले कल शाम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में जहां पीएम ने देशवासियों के लिए जीएसटी दरों में बदलाव को त्योहारों का तोहफा बताया वहीं उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर भी बल दिया। दूसरी तरफ भाजपा सांसद आज से जीएसटी बचत महोत्सव शुरू करने जा रहे हैं। 29 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर भाजपा सांसद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाजारों में पैदल मार्च करेंगे।

भाजपा के अभियान का यह है उद्देश्य

भाजपा के इस अभियान के पीछे का उद्देश्य व्यापारियों, दुकानदारों और आम जनता से सीधे जुड़ना, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लाभों के बारे में जागरुकता फैलाना और इस बात पर जोर देना है कि इसने अर्थव्यवस्था में बचत और पारदर्शिता में कैसे योगदान दिया है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में विभिन्न राज्यों के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी की उम्मीद है। इसके साथ ही स्थानीय बाजारों में पदयात्राएं करके, भाजपा अपनी जमीनी पहुंच को मजबूत करने और छोटे व्यवसाय मालिकों से जुड़ने की योजना बना रही है, ताकि व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियों पर प्रकाश डाला जा सके।

आज से जीएसटी में यह बदलाव होने जा रहा

22 सितंबर से अमल में आने वाली जीएसटी में मुख्य रूप से सिर्फ 5 और 18 फीसदी की दो दरें ही होंगी। लग्जरी और विलासितापूर्ण वाली वस्तुओं पर अलग से 40 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। नए बदलावों के अनुसार तंबाकू और संबंधित उत्पाद 28 फीसदी से अधिक उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे। वर्तमान में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) 5, 12, 18 और 28 फीसदी के चार स्लैब के तहत लगाया जाता है। सरकार ने निर्देश दिया है कि नई दरें लागू होने के बाद व्यापार और उद्योग जगत इसका पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाए।

ये भी पढ़ें : PM Modi News : 11 साल में 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए : मोदी