Shobha Karandlaje Hits On Rahul Gandhi, (आज समाज), बेंगलुरु: केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश के खिलाफ बोलने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने जर्मनी दौरे के दौरान राहुल द्वारा एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करने पर उन्हें भारत विरोधी नेता बताया है। करंदलाजे ने कहा कि वह अभी भी बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं। भाजपा सांसद ने कहा, विदेश जाकर देश की बुराई करके राहुल क्या हासिल करना चाहते हैं?

कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते थे

बता दें कि राहुल हाल ही में जर्मनी के 5 दिन के दौरे पर थे। उन्होंने जर्मनी के बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में ‘राजनीति सुनने की कला है’ विषय पर अपने संबोधन में वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट वोटरों का हवाला देते हुए भारत सरकार पर फिर से वोट चोरी के आरोप लगाया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो उनकी पार्टी को चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, हमने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं। हम भारत में चुनावों की निष्पक्षता के बारे में चिंताएं उठा रहे हैं। राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते थे।

हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष थे

राहुल ने कहा, मैंने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और हमने बिना किसी शक साफ तौर पर दिखाया है कि हमने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते और हमें नहीं लगता कि 2024 के महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष थे। हमारे देश के संस्थागत ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है। हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे। उन्होंने कहा, हरियाणा में वोटिंग लिस्ट में एक ब्राजीलियाई महिला का नाम 22 बार था। हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमारा मूल रूप से मानना है कि भारत में चुनावी मशीनरी में कोई समस्या है।

बीजेपी को आर्थिक रूप से समर्थन देते हैं बिजनेसमैन

राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने जांच एजेंसियों को हथियार बनाया है, यह सुझाव देते हुए कि भारत में बिजनेसमैन विपक्षी पार्टियों के बजाय बीजेपी को आर्थिक रूप से समर्थन देते हैं। उन्होंने कहा, हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों, ईडी और सीबीआई को हथियार बना लिया गया है। ईडी और सीबीआई के पास भाजपा के खिलाफ कोई केस नहीं है, और ज्यादातर पॉलिटिकल केस उन लोगों के खिलाफ हैं जो उनका विरोध करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको धमकी दी जाती है।

