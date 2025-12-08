Naveen Jindal Daughter Wedding: बेटी की शादी में भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने पत्नी संग जमकर किया डांस

Naveen Jindal Daughter Wedding: बेटी की शादी में भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने पत्नी संग जमकर किया डांस

बिजनेस टायकून संदीप सोमानी के बेटे शाश्वत सोमानी के साथ हुई यशस्विनी जिंदल की शादी
Naveen Jindal Daughter Wedding, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की इकलौती बेटी यशस्विनी जिंदल शादी के बंधन में बंध गई है। यशस्विनी जिंदल ने बिजनेस टायकून संदीप सोमानी के बेटे शाश्वत सोमानी के साथ सात फेरे लिए। शादी समारोह दिल्ली के मान सिंह रोड स्थित जिंदल हाउस में संपन्न हुआ। शादी समारोह में खास मेहमान को ही न्योता दिया गया था।

शादी 5 दिसंबर को हुई थी। शादी से पहले संगीत कार्यक्रम में नवीन जिंदल ने साथी सांसदों के साथ ठुमके लगाए। नवीन जिंदल ने अपनी पत्नी शालू जिंदल के साथ कपल डांस किया। मेरे जीवन साथी सॉन्ग पर उन्होंने अपनी पत्नी शालू जिंदल के साथ फ्लोर एंट्री की। इसके अलावा सांसद नवीन जिंदल ने अपने बड़े भाइयों संग भी डांस किया।

सांसद कंगना रनोट ने भी मचाया धमाल

उन्होंने पत्नी संग मेरे जीवन साथी गाने पर डांस किया। जबकि सांसद कंगना रनोट के साथ ओम शांति ओम गाने पर जमकर धमाल मचाया। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले व अन्य लोग भी उनके साथ डांस करने लगे। इनके अलावा परिवार के लगभग सभी सदस्यों के साथ उन्होंने अलग-अलग गानों पर डांस स्टेप किए।

जाने-माने उद्योगपति व नवीन जिंदल के समधी

नवीन जिंदल के दामाद शाश्वत सोमानी बिजनेस टायकून संदीप सोमानी व सुमिता के बेटे हैं। संदीप सोमानी जाने-माने उद्योगपति हैं। खासकर सेनेटरीवेयर, ग्लास, क्रेनिकेल और कंस्ट्रक्शन में उद्योग से जुड़े। बिजनेसमैन संदीप सोमानी कोलकाता में जन्मे और दिल्ली में पले-बढ़े हैं।