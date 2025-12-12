BJP Leader Nisha Saini: नूंह में भाजपा नेत्री को मारने की धमकी, सीएम नायब सैनी को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा

BJP Leader Nisha Saini: नूंह में भाजपा नेत्री को मारने की धमकी, सीएम नायब सैनी को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा

फिरोजपुर झिरका डीएसपी अजायब सिंह को सौंपी शिकायत
BJP Leader Nisha Saini, (आज समाज), नूंह: फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा मंडल अध्यक्ष निशा सैनी को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर अब भाजपा नेत्री ने सीएम नायब सैनी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं निशा सैनी ने एक लिखित शिकायत नूंह पुलिस अधीक्षक को देकर कार्रवाई की मांग की है। फिरोजपुर झिरका डीएसपी अजायब सिंह ने कहा कि शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आते है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस को दी शिकायत में निशा सैनी ने बताया कि 1 दिसंबर 2025 को वे किसी कार्यवश नूंह स्थित भाजपा कार्यालय गई थी। उसी सुबह घर से निकलते समय भादस के निकट एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनका पीछा किया, जिसका नंबर एचआर 26 ईटी 9856 था। शाम लगभग 7:30 बजे वही स्कॉर्पियो फिर उनके पीछे लगी और बस स्टैंड फिरोजपुर झिरका तक पीछा करती रही।

बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने भाजपा का प्रचार बंद करने की दी धमकी

भाजपा मंडल अध्यक्ष ने बताया कि इससे पहले 15 मई 2024 को उन्हें फोन पर धमकी दी गई थी। साथ ही बड़कली चौक पर दो अज्ञात बाइक सवारों ने चेहरा ढककर उन्हें चेतावनी दी थी कि वे भाजपा का प्रचार बंद कर दें।

कांग्रेस विधायक मामन खान पर लगाए आरोप

निशा सैनी ने कांग्रेस विधायक मामन खान पर आरोप लगाते हुए बताया कि हाल ही में गांव नांगल मुबारक पुर से जुड़े एक मामले में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता का समर्थन किया, जिसकी शिकायत के बाद सीएम विंडो पर कार्रवाई हुई। जिसके चलते कांग्रेस के समर्थकों में उनके प्रति हीन भावना देखी गई। जिसके बाद से ही कांग्रेस विधायक मामन खान द्वारा उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है।

आरोप है विधायक मामन खान ने निशा सैनी के जेठ को फोन किया और निशा सैनी से बात कराने के लिए कहा गया। निशा सैनी ने कहा कि वह लगातार लोगों को भाजपा पार्टी से जोड़ रही है, जो कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहा है।

मेरी निशा सैनी से कभी बात नहीं हुई: मामन खान

मामले को लेकर कांग्रेस विधायक मामन खान ने कहा कि उन्हें मामले की कोई जानकारी नहीं है। उनकी कभी निशा सैनी से कोई बात नहीं हुई। हालांकि विधायक ने कहा कि नागल मुबारक पुर में कुछ लोगों में आपसी झगड़ा चल रहा है। उसको लेकर निशा सैनी और झगड़ा करने वाले लोगों की तकरार चल रही है। उससे मुझे जोड़ा जा रहा है, जबकि मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे ऊपर लगाए आरोप निराधार व बेबुनियाद है।

