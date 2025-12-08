Bhupendra Singh Hooda: भाजपा सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हरियाणा के युवाओं का हक छीना: भूपेंद्र हुड्डा

पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकारी नौकरियों को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना
Bhupendra Singh Hooda, (आज समाज), रोहतक: नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकारी नौकरी में हरियाणा के युवाओं की अनदेखी पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार हरियाणा के युवाओं का हक छीनने में लगी हुई है। अन्य प्रदेशों के युवाओं को प्रदेश में नौकरी पर रखा जा रहा है। उन्होंने हाल ही में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर सवाल खड़े किए।

उन्होंने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में हरियाणा के युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सहायक प्रोफेसर की भर्ती में सिर्फ 8 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को चुना गया है, बाकी दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी दी गई है। हुड्डा ने इसे बीजेपी सरकार का हरियाणा विरोधी रवैया बताया है।

हरियाणा के मात्र 8 प्रतिशत उम्मीदवारों का हुआ चयन

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस भर्ती में भी 4424 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें से 1950 ने अंतिम लिखित परीक्षा दी, लेकिन साजिश के तरह सिर्फ 35 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लिखित परीक्षा में 151 उम्मीदवार को ही पास किया गया। यहां तक कि यूजीसी/नेट और जेआरफ क्वालिफाइड और पीएचडी धारक उम्मीदवार भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। सबसे हैरानी की बात ये है कि चयनित उम्मीदवारों में हरियाणा के मूल निवासियों का 8 प्रतिशत के आसपास है।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण को भी खत्म कर रही भाजपा

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी नौकरियों में आरक्षण को भी खत्म कर रही है। क्योंकि इस भर्ती में बीसी-ए उम्मीदवारों के लिए 60 सीटें थी, लेकिन सिर्फ 6 का ही चयन किया गया। इसी तरह बीसी-बी के लिए 36 सीटें आरक्षित थी, लेकिन सिर्फ 3 का चयन किया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 60 सीटें थी, लेकिन चयन मात्र 6 लोगों का हुआ है।

