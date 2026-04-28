Gujarat Nagar Nikay Election Result: गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा का दबदबा, सभी 15 नगर निगमों में जीत दर्ज की

राजकोट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की बहन हारी
Gujarat Nagar Nikay Election Result, (आज समाज), अहमदाबाद: गुजरात निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित कर दिया है। राज्य की सभी 15 नगर निगम सीटों के नतीजे अब सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने सभी नगर निगमों में जीत दर्ज करते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। अहमदाबाद नगर निगम में पार्टी ने 192 में से 158 सीटों पर कब्जा जमाकर शहरी राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई। मेहसाणा, मोरबी और नडियाद में कांग्रेस को अब तक एक भी सीट नहीं मिली है। इधर, भुज नगर पालिका में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 3 उम्मीदवारों को जीत मिली है।
अहमदाबाद में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प
अहमदाबाद में गिनती के दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। वहीं, क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की बहन नयनाबा कांग्रेस की टिकट पर राजकोट से हार गई हैं। सूरत नगर निगम की 120 सीटों में से भाजपा ने 115 सीटें जीती हैं। वहीं, आप 4 सीटों पर सिमट गई है। आप ने 2021 में 27 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के खाते में एक सीट गई है।
राजकोट में 65 सीटों पर भाजपा का कब्जा
राजकोट में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा, यहां की नगर निगम की 72 सीटों में से बीजेपी ने 65 सीटें जीत लीं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों से संतोष करना पड़ा। आम आदमी पार्टी यहां खाता तक नहीं खोल सकी। वहीं, राजकोट जिला पंचायत की 36 सीटों में बीजेपी ने 34 सीटें जीतकर विपक्ष को लगभग पूरी तरह से किनारे कर दिया।
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