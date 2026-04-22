BJP: भाजपा ने चुनाव आयोग से की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की शिकायत

रिजिजू ने कहा- हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सारे आतंकियों को खत्म करेंगे

BJP, (आज समाज) नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कथित आतंकवादी टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी है और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। रिजिजू ने कहा कि मोदी को आतंकी कहा लेकिन हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सारे आतंकियों को खत्म करेंगे। कांग्रेस को देश की जनता सबक सिखाएगी।

प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना एक अपराध

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कुछ भी कहा उस पर रिएक्ट करते हुए किरेन रिजिजू ने बताया कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक लोकतांत्रिक मुद्दा है। प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना एक अपराध है। किसी भी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है।

बीजेपी का पलटवार

इससे पहले बीजेपी ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था कि वह प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में मल्लिकार्जुन खड़गे की आतंकवादी वाली टिप्पणी का तत्काल संज्ञान ले। कांग्रेस अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया जाए।

आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में यह भी मांग की गई थी कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत खड़गे की टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ उपयुक्त दंडात्मक और नियामक कार्रवाई शुरू की जाए। उन पर उपयुक्त चुनाव प्रचार प्रतिबंध लगाए जाएं।

ये भी पढ़ें : Chardham Yatra: केदारनाथ धाम के कपाट खुले, प्रधानमंत्री ने किया भक्तों का स्वागत