BJP Claims: तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' में पीएम मोदी की मां के बारे में कहे अपशब्द

तेजस्वी और आरजेडी विधायक मुकेश कुमार रोशन के खिलाफ FIR दर्ज

Abusive Words Against PM Mother in Tejashwi Rally, (आज समाज),पटना: भाजपा ने दावा किया है कि चुनाव वाले बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में एक बार फिर अपशब्द कहे जाने और आपत्तिजनक गालियां दिए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव की ‘बिहार अधिकार यात्रा’ के दौरान यह घटना हुई। इस संबंध में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने तेजस्वी और महुआ के आरजेडी विधायक मुकेश कुमार रोशन के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

महूआ विधानसभा क्षेत्र रैली की घटना

भाजपा के सूत्रों के अनुसार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यात्रा के आखिरी दिन जब महूआ विधानसभा क्षेत्र (Maua assembly constituency) पहुंचे, तो वहां एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहे जाते सुनाई दिए। तेजस्वी की रैली में हुए नए विवाद के बाद, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मोदी जी की दिवंगत माता का अपमान किया है।

तेजस्वी को जरूर सबक सिखाएंगी माताएं-बहनें : सम्राट

सम्राट चौधरी ने कहा, आरजेडी नेता ने बिहार की संस्कृति को एक बार फिर ठेस पहुंचाई है। उन्होंने बताया कि रैली में आरजेडी कार्यकर्ता जितना हो सके उतना गालियां दे रहे थे और तेजस्वी उन्हें इसके लिए बढ़ावा दे रहे थे। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार की माताएं और बहनें इस गुंडागर्दी और गाली-गलौज वाली सोच के लिए उन्हें जरूर सबक सिखाएंगी।

‘कंस’ की तरह खत्म हो जाएंगे ऐसी सोच के लोग : नित्यानंद राय

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय एक कदम आगे बढ़कर कहा कि जो लोग पीएम मोदी और उनकी माता जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वे ‘कंस’ की तरह खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारा विनाश और अंत नजदीक है। बिहार के लोग तेजस्वी और राहुल को खत्म करने के लिए तैयार हैं।

अगस्त में राहुल की यात्रा के दौरान सामने आई थी ऐसी घटना

गौरतलब है कि पिछले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान पीएम मोदी की मां के बारे में आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। इस घटना के बाद भाजपा ने एफआईआर दर्ज करवाई और पूरे राज्य में बंद का बुलाया था। राजधानी पटना में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी।

