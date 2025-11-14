BJP Candidates in Bihar Elections 2025: सम्राट चौधरी से मैथिली ठाकुर तक किसका खिला कमल, कौन हुआ फेल?

BJP Candidates in Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, 14 नवंबर को घोषित किए जा रहे हैं। अब, सभी की निगाहें बिहार में भाजपा के प्रदर्शन पर टिकी हैं। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि पार्टी के उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहा—कहाँ कमल खिला और कहाँ नहीं।

बता दें फ़िलहाल मतगणना जारी है और सभी 243 सीटों पर मुकाबला बेहद रोमांचक होता जा रहा है। इस चुनाव में कुल 2,616 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 101 उम्मीदवार शामिल हैं।

चलिए आइए जानते हैं शुरुआती रुझानों में किन उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई और कहाँ मुकाबला आखिरी दौर तक कांटे का रहा? कौन आगे रहा, कौन चूक गया और किन सीटों पर आश्चर्यजनक नतीजे आए?

क्रमांक विधानसभा सीट उम्मीदवार चुनाव परिणाम
1 बेतिया रेणु देवी
2 रक्सौल प्रमोद कुमार सिन्हा आगे
3 पिपरा श्यामबाबू प्रसाद यादव आगे
4 मधुबन राणा रणधीर सिंह आगे
5 मोतिहारी प्रमोद कुमार आगे
6 ढाका पवन जायसवाल आगे
7 रीगा बैद्यनाथ प्रसाद आगे
8 बथनाहा (अजा) अनिल कुमार राम आगे
9 परिहार गायत्री देवी आगे
10 सीतामढ़ी सुनील कुमार पिंटू
11 बेनीपट्टी विनोद नारायण झा आगे
12 खजौली अरुण शंकर प्रसाद आगे
13 बिस्फी हरिभूषण ठाकुर बचौल आगे
14 राजनगर (अजा) सुजीत पासवान आगे
15 झंझारपुर नीतीश मिश्रा आगे
16 छातापुर नीरज कुमार सिंह बबलू आगे
17 नरपतगंज देवंती यादव आगे
18 फारबिसगंज विद्या सागर केसरी आगे
19 सिकटी विजय कुमार मंडल आगे
20 किशनगंज स्वीटी सिंह आगे
21 बनमनखी (अजा) कृष्ण कुमार ऋषि आगे
22 पूर्णिया विजय कुमार खेमका आगे
23 कटिहार तारकिशोर प्रसाद आगे
24 प्राणपुर निशा सिंह आगे
25 कोढ़ा (अजा) कविता देवी आगे
26 सहरसा आलोक रंजन झा आगे
27 गौरा-बौराम सुजीत कुमार सिंह आगे
28 दरभंगा संजय सरावगी आगे
29 केवटी मुरारी मोहन झा आगे
30 जाले जिबेश कुमार मिश्रा आगे
31 औराई रमा निषाद आगे
32 कुढ़नी केदार प्रसाद गुप्ता आगे
33 बरुराज अरुण कुमार सिंह आगे
34 साहेबगंज राजू कुमार सिंह आगे
35 बैकुण्ठपुर मिथिलेश तिवारी आगे
36 सिवान मंगल पांडेय आगे
37 दरौंदा कर्णजीत सिंह
38 गोरेयाकोठी देवेश कांत सिंह आगे
39 तरैया जनक सिंह आगे
40 अमनौर कृष्ण कुमार मंटू आगे
41 हाजीपुर अवधेश सिंह आगे
42 लालगंज संजय कुमार सिंह आगे
43 पातेपुर (अजा) लखेंद्र कुमार रौशन आगे
44 मोहिउद्दीननगर राजेश कुमार सिंह
45 बछवारा सुरेंद्र मेहता आगे
46 तेघरा रजनीश कुमार आगे
47 बेगूसराय कुंदन कुमार
48 भागलपुर रोहित पांडेय आगे
49 बांका राम नारायण मंडल
50 कटोरिया (अजजा) पूरण लाल टुडू
51 तारापुर सम्राट चौधरी आगे
52 मुंगेर कुमार प्रणय आगे
53 लखीसराय विजय कुमार सिन्हा आगे
54 बिहारशरीफ डॉ. सुनील कुमार आगे
55 दीघा संजीव चौरसिया आगे
56 बांकीपुर नितिन नबीन आगे
57 कुम्हरार संजय गुप्ता आगे
58 पटना साहिब रत्नेश कुशवाहा आगे
59 दानापुर रामकृपाल यादव
60 बिक्रम सिद्धार्थ सौरव आगे
61 बड़हरा राघवेंद्र प्रताप सिंह
62 आरा संजय सिंह ‘टाइगर’ आगे
63 तरारी विशाल प्रशांत
64 अरवल मनोज शर्मा आगे
65 औरंगाबाद त्रिविक्रम सिंह आगे
66 गुरुआ उपेंद्र दांगी आगे
67 गया शहर डॉ. प्रेम कुमार आगे
68 वजीरगंज बीरेंद्र सिंह आगे
69 हिसुआ अनिल सिंह आगे
70 वारसलीगंज अरुणा देवी आगे
71 जमुई श्रेयसी सिंह आगे
72 अलीनगर मैथिली ठाकुर आगे
73 हायाघाट राम चंद्र प्रसाद
74 मुजफ्फरपुर रंजन कुमार आगे
75 गोपालगंज सुभाष सिंह आगे
76 बनियापुर केदार नाथ सिंह आगे
77 छपरा छोटी कुमारी आगे
78 सोनपुर विनय कुमार सिंह आगे
79 रोसड़ा (अजा) बीरेंद्र कुमार आगे
80 बाढ़ डॉ. सियाराम सिंह आगे
81 अगिआंव (अजा) महेश पासवान आगे
82 शाहपुर राकेश ओझा आगे
83 बक्सर आनंद मिश्रा, आईपीएस आगे
84 रामनगर (अजा) नन्द किशोर राम  आगे
85 नरकटियागंज संजय पांडेय आगे
86 बगहा राम सिंह आगे
87 लौरिया विनय बिहारी आगे
88 नौतन नारायण प्रसाद आगे
89 चनपटिया उमाकांत सिंह
90 हरसिद्धि (अजा) कृष्णनंदन पासवान आगे
91 कल्याणपुर सचिंद्र प्रसाद सिंह आगे
92 चिरैया लालबाबू प्रसाद गुप्ता
93 कोचाधामन बीणा देवी
94 बायसी विनोद यादव
95 राघोपुर सतीश कुमार यादव आगे
96 बिहपुर कुमार शैलेंद्र आगे
97 पीरपैंती (अजा) मुरारी पासवान आगे
98 रामगढ़ अशोक कुमार सिंह आगे
99 मोहनिया (अजा) संगीता कुमारी आगे
100 भभुआ भरत बिंद आगे
101 गोह रणविजय सिंह

 

