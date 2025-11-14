Victory of NDA in Bihar Assembly Election : बिहार चुनाव में भाजपा व एनडीए की प्रचंड जीत — कांग्रेस व आरजेडी की नकारात्मक राजनीति की करारी हार

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रंजीता मेहता ने बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड, जनसमर्थित और ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम सिर्फ एनडीए की जीत नहीं, बल्कि कांग्रेस और आरजेडी की नकारात्मक, झूठी और भ्रामक राजनीति पर जनता की सबसे बड़ी चोट है। बिहार की जागरूक जनता ने यह साफ कर दिया कि जंगलराज, परिवारवाद और भ्रष्‍टाचार की राजनीति का अब कोई स्थान नहीं।

रंजीता मेहता ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने पूरा चुनाव झूठ, भ्रम और जातीय जहर फैलाने में बिताया, लेकिन बिहार की जनता ने इनके पाखंड को समझते हुए इन्हें कठोरता से खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा कि “कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन के पास ना विज़न था, ना योजना, ना नीयत। सिर्फ सत्ता की भूख और जनता को गुमराह करने की पुरानी आदत थी।”

जनता को अच्छी तरह याद है कि आरजेडी के शासन का मतलब क्या था, और कांग्रेस की सहमति से उस अंधकार ने कितने साल बिहार को पीछे धकेला

उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता अब उन दिनों में वापस नहीं जाना चाहती जब रात को घर से निकलना खतरे से खाली नहीं होता था, अपराधी शासन चलाते थे और भ्रष्टाचार ही प्रशासन की पहचान था। जनता को अच्छी तरह याद है कि आरजेडी के शासन का मतलब क्या था, और कांग्रेस की सहमति से उस अंधकार ने कितने साल बिहार को पीछे धकेला।

कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि भाजपा–जदयू सरकार ने वर्षों में बिहार को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई दिशा दी है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन एक भी ऐसा काम गिनाने की स्थिति में नहीं थे, जिस पर जनता भरोसा कर सके।उन्होंने कहा कि बिहार की मातृशक्ति, युवा, किसान और मजदूर वर्ग ने एनडीए को दिया गया जनादेश यह साबित करता है कि बिहार अब विकास की राजनीति चाहता है, न कि अपराध और भ्रष्टाचार की वापसी।

उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं, बूथ टीमों, महिला मोर्चा, आईटी सेल और सभी सहयोगी संगठनों का आभार जताते हुए कहा कि यह जीत उनके समर्पण और जनता के विश्वास का परिणाम है।विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार को नई ऊर्जा, नई गति और नए विश्वास के साथ आगे ले जाएगी। कांग्रेस और आरजेडी जहां बिहार को अतीत में ले जाना चाहती थीं, वहीं एनडीए बिहार का भविष्य लिखने में जुटा है।

यह भी पढ़े:- Panchkula News : बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतहासिक जीत से विधानसभा क्षेत्र में अपार उत्साह और खुशी का माहौल रहा