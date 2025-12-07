Birth Anniversary of Guru Ravidas : धमतान साहिब में संत शिरोमणि गुरु रविदास के 649वें जन्मोत्सव पर हुआ कार्यक्रम

देश के हर नागरिक के अधिकार बाबा साहेब की देन: कुमारी शैलजा

Jind News ,आज समाज , जींद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैललजा ने कहा कि धमतान साहिब गुरु तेग बहादुर की पावन तपोभूमि रही है। जहां वे तीन बार पधारे और यहां के विभिन्न स्थलों पर अपनी अनंत कृपा दृष्टि बरसाई। उन्होंने कहा कि धमतान साहिब में जो ऐतिहासिक कुआं स्थित है, वह उन्हीं के समय में बनाया गया था। इसी पवित्र भूमि पर गुरु साहिब ने अपनी करकमलों से गुरु घर की नींव रखी थी। जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।

सांसद कुमारी शैललजा रविवार को धमतान साहिब में आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास के 649वें जन्मोत्सव को समर्पित कार्यक्रम में पहुंच कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने गुरु रविदास द्वारा दिए गए समानता, न्याय और मानवीय मूल्यों के संदेश को सांझा किया। साथ ही बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन करते हुए संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुन:दोहराया।

संविधान की रक्षा करना हर व्यक्ति का दायित्व : कुमारी शैलजा

सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि देश का हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो पर उसको मिले अधिकार बाबा साहेब की ही देन है। संविधान की रक्षा करना हर व्यक्ति का दायित्व है। इस मौके पर बिनैन खाप के प्रधान रघुबीर सिंह नैन, सतबीर सिंह दबलैन, जोधाराम, संदीप लौट, पूर्व विधायक राजरानी पूनम, धोला नैन, संजीव धमतान, महावीर सिंह, बृजेंद्र सिंह सुरजेवाला, जगरूप सिंह सुरजेवाला, आशुतोष शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

