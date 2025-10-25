Bima Sugam Marketplace : सभी तरह के इंश्योरेंस के लिए एक वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस लॉन्च, कई समस्याएं होगी हल

Bima Sugam Marketplace(आज समाज) : जिस तरह UPI ने भारत में बैंकिंग सिस्टम को बदल दिया, उसी तरह इंश्योरेंस में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने ‘बीमा सुगम’ नाम का एक वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस लॉन्च किया है। यह पोर्टल इंश्योरेंस से जुड़ी कई समस्याओं को हल करेगा और सभी के लिए इंश्योरेंस खरीदना आसान बनाएगा।

अभी भारत में इंश्योरेंस बहुत आम नहीं है। इसके मुख्य कारण फ्रॉड, ट्रांसपेरेंसी की कमी और सिस्टम की दूसरी समस्याएं हैं। बीमा सुगम पोर्टल इन समस्याओं को दूर करेगा और इंश्योरेंस को सस्ता और बेहतर बनाएगा। इससे ज़्यादा लोग इंश्योरेंस खरीदना चाहेंगे।

एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग कंपनियों की पॉलिसी

बीमा सुगम एक रेगुलेटर-समर्थित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) है, जो UPI जैसा ही है। यह लाइफ, हेल्थ, मोटर, ट्रैवल और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस सहित सभी तरह के इंश्योरेंस के लिए एक वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस है। कस्टमर एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग कंपनियों की पॉलिसी देख और खरीद सकते हैं। सभी इंश्योरेंस कंपनियाँ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगी, इसलिए कस्टमर्स के पास कई ऑप्शन होंगे।

इंश्योरेंस सेक्टर का UPI

बीमा सुगम को इंश्योरेंस सेक्टर का UPI कहा जा रहा है। यह एक स्टैंडर्ड, न्यूट्रल और इस्तेमाल करने में आसान प्लेटफॉर्म होगा। जिस तरह UPI किसी भी बैंक अकाउंट के बीच पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है, उसी तरह बीमा सुगम इंश्योरेंस को आसान और ज़्यादा सुलभ बनाएगा।

बीमा सुगम के उद्देश्य

एक्सेस को आसान बनाना: सभी के लिए इंश्योरेंस को आसान बनाना और फ्रॉड या ज़्यादा प्रीमियम के डर को कम करना।

सभी के लिए इंश्योरेंस को आसान बनाना और फ्रॉड या ज़्यादा प्रीमियम के डर को कम करना। इंश्योरेंस का इस्तेमाल बढ़ाना: भारत में इंश्योरेंस की पहुँच बढ़ाना और 2047 तक “सभी के लिए इंश्योरेंस” का लक्ष्य रखना।

भारत में इंश्योरेंस की पहुँच बढ़ाना और 2047 तक “सभी के लिए इंश्योरेंस” का लक्ष्य रखना। इंटीग्रेशन: इंश्योरेंस कंपनियों, एजेंटों और रिपॉजिटरी के पोर्टल को एक प्लेटफॉर्म पर लाना।

इंश्योरेंस कंपनियों, एजेंटों और रिपॉजिटरी के पोर्टल को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। भरोसा और ट्रांसपेरेंसी: पॉलिसी खरीदने, रिन्यू करने और क्लेम करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस के साथ कस्टमर का भरोसा बनाना।

बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन

बीमा सुगम का मैनेजमेंट बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन, एक नॉन-प्रॉफिट संस्था करेगी। इसके मालिकों में लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और अन्य इंश्योरेंस कंपनियाँ शामिल हैं। सरकार और IRDAI इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इसकी निगरानी करेंगे।

सेवाएँ और लॉन्च प्लान

यह पोर्टल चरणों में लॉन्च हो रहा है:

सबसे पहले, यूज़र अलग-अलग पॉलिसी की तुलना कर सकते हैं।

बाद में, सभी तरह के इंश्योरेंस के लिए साइड-बाय-साइड तुलना उपलब्ध होगी।

मुख्य विशेषताएँ:

पॉलिसी रिपॉजिटरी: एक ही अकाउंट में सभी पॉलिसी देखें। खरीदना और रिन्यूअल: पोर्टल पर पॉलिसी खरीदें और रिन्यू करें।

एक ही अकाउंट में सभी पॉलिसी देखें। खरीदना और रिन्यूअल: पोर्टल पर पॉलिसी खरीदें और रिन्यू करें। क्लेम सेटलमेंट: सीधे क्लेम फाइल करें, 72 घंटे के अंदर सेटलमेंट का लक्ष्य।

सीधे क्लेम फाइल करें, 72 घंटे के अंदर सेटलमेंट का लक्ष्य। डिजिटल प्रोसेस: ई-केवाईसी का इस्तेमाल करके पूरी तरह से पेपरलेस।

ट्रांजैक्शन फेज (पॉलिसी खरीदना और रिन्यू करना) दिसंबर 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है। क्लेम, शिकायत निवारण और थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन सहित पूरी सेवाएं 2026 से शुरू होंगी।

फायदे

साफ जानकारी और पॉलिसी की आसान तुलना।

सभी पॉलिसी एक ही डैशबोर्ड पर मैनेज करें।

तेज़ और आसान क्लेम सेटलमेंट।

किसी पेपरवर्क की ज़रूरत नहीं।

बीमा सुगम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन इसे गवर्नेंस, डेटा प्राइवेसी और पारंपरिक एजेंटों पर असर जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर यह सफल होता है, तो यह भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को बदल सकता है।

