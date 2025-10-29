Bima Bharosa Portal Update : बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायतों का होगा जल्द निपटारा ,ऑनलाइन कर सकते है ट्रैकिंग

Bima Bharosa Portal Update (आज समाज) : अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम लेट हो गया है, आपका रिफंड नहीं आया है, या आपको पॉलिसी में बदलाव से जुड़ी कोई समस्या है, तो बीमा भरोसा पोर्टल आपकी मदद कर सकता है। यह इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) का नया पोर्टल है।

इसने पुराने IGMS सिस्टम की जगह ले ली है। शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। आप अपने इंश्योरेंस कंपनी और IRDAI सिस्टम दोनों के ज़रिए अपने केस के अपडेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें

बीमा भरोसा वेबसाइट पर जाएं और रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करें।

प्रोफाइल बनाने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालें।

अपनी इंश्योरेंस कंपनी चुनें और अपना पॉलिसी या क्लेम नंबर डालें।

अपनी समस्या साफ़-साफ़ लिखें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

सबमिट करने के बाद, आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल अपनी शिकायत का स्टेटस चेक करने के लिए कर सकते हैं — जैसे नया, देखा गया, या बंद।

सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी से करे संपर्क

IRDAI का कहना है कि अगर आपको कोई समस्या है तो आपको सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको दिए गए समय में जवाब नहीं मिलता है या जवाब मददगार नहीं है, तो आप बीमा भरोसा पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप वहां अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर समस्या फिर भी बनी रहती है, तो आप उसी रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं।

बीमा भरोसा पोर्टल का इस्तेमाल

बीमा भरोसा पोर्टल का इस्तेमाल करने से पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करना होगा। IRDAI आपको सलाह देता है कि पहले कंपनी के ग्रीवेंस सेल को लिखें। अगर आपको सही जवाब नहीं मिलता है, तो पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें। शिकायत सबमिट करने के बाद मिले टोकन नंबर का इस्तेमाल करके पोर्टल पर लॉग इन करें। आप वहां स्टेटस देख सकते हैं — इसे कंपनी और IRDAI दोनों अपडेट करते हैं।

