Bill Gates in Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्मृति ईरानी के शो ‘क्योंकि...2’ में दिखेंगे बिल गेट्स, पहला प्रोमो देख फैंस हुए हैरान

Bill Gates in Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: एक आश्चर्यजनक क्रॉसओवर में, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और वैश्विक परोपकारी बिल गेट्स भारतीय टेलीविज़न पर अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं!

यह टेक आइकन, स्मृति ईरानी अभिनीत प्रतिष्ठित टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के नए सीज़न में एक विशेष कैमियो में नज़र आएंगे। निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर एक प्रोमो जारी किया है, और प्रशंसक इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं।

बिल गेट्स के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत

नए रिलीज़ हुए प्रोमो में, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति ईरानी (जो तुलसी विरानी का किरदार निभा रही हैं) बिल गेट्स के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करती नज़र आ रही हैं। क्लिप में दोनों सामाजिक विकास और तकनीक-आधारित बदलाव से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह छोटा सा प्रोमो रिलीज़ होने के कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं और मीम्स की बाढ़ ला दी।

एक वैश्विक हस्ती का भारतीय टीवी पर आगमन

यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि बिल गेट्स पहली बार भारतीय टेलीविजन पर दिखाई देंगे। प्रोमो में हुई बातचीत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से जुड़ी एक कहानी की ओर इशारा करती है, जिसका ज़िक्र हाल ही में शो के एक एपिसोड में किया गया था – जिससे यह पुष्टि होती है कि गेट्स का कैमियो वास्तव में तैयार था।

दिलचस्प बात यह है कि गेट्स का टेलीविजन से यह पहला जुड़ाव नहीं है; इससे पहले उन्होंने हिट अमेरिकी सिटकॉम ‘द बिग बैंग थ्योरी’ में एक हास्य भूमिका निभाई थी। हालाँकि, भारतीय मनोरंजन जगत में उनके प्रवेश को एक अभूतपूर्व कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो वैश्विक प्रभाव को भारतीय कहानी कहने के साथ मिलाता है।

स्मृति ईरानी की छोटे पर्दे पर वापसी

यह कैमियो स्मृति ईरानी की अपने राजनीतिक करियर पर वर्षों तक ध्यान केंद्रित करने के बाद टेलीविजन पर शानदार वापसी के साथ मेल खाता है। मूल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से प्रसिद्धि पाने के बाद, स्मृति अब एकता कपूर के प्रोडक्शन बैनर तले वही जादू बिखेरने के लिए वापस आ गई हैं। प्रशंसक उन्हें अपनी प्रतिष्ठित भूमिका में देखने के लिए उत्साहित हैं, इस बार एक भविष्यवादी, वैश्विक मोड़ के साथ।

पुरानी यादों और नवीनता का एक बेहतरीन मिश्रण

बिल गेट्स की विशेष उपस्थिति के साथ, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ क्लासिक भारतीय नाटक और वैश्विक सामाजिक जागरूकता के बीच की खाई को पाटता है। प्रोमो ने पहले ही दर्शकों में भारी उत्सुकता जगा दी है — और अगर यह सिर्फ़ शुरुआत है, तो प्रशंसक आगे के एपिसोड में कई आश्चर्यों की उम्मीद कर सकते हैं।