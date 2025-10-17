Karnal Road Accident Death: करनाल में 2 दो ट्रकों में लगी आग की चपेट में आया बाइक सवार, मौत

गत देर रात नेशनल हाईवे-44 पर सीएचसी सिटी के सामने हुआ हादसा

Karnal Road Accident Death, (आज समाज), करनाल: हरियाणा के करनाल में बीती देर रात नेशनल हाईवे-44 पर दो ट्रक आपस में टकरा गए। इस दौरान एक ट्रक के केबिन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दूसरे ट्रक को भी चपेट में ले लिया। दोनों ट्रकों के ड्राइवरों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रकों में लगी इस आग की चपेट में एक बाइक सवार आ गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। इस हादसे में एक रेहड़ी चालक की टांगे भी कट गई। हादसा गुरुवार देर रात नेशनल हाईवे-44 पर सीएचसी सिटी के सामने हुआ।

दमकल विभाग ने डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। उधर, हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मशक्कत के बाद सुचारु कराया।

कंटेनर ट्रक भरा था इलेक्ट्रॉनिक सामान

गुरुवार की रात करीब 11 बजे यह हादसा सीएचसी सिटी के सामने हुआ। चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहे कंटेनर ट्रक में डिलीवरी का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ्रीज, टीवी, वाशिंग मशीन और अन्य घरेलू सामान भरा हुआ था। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी आमने-सामने की टक्कर हो गई।

रेहड़ी और बाइक जलकर राख

टक्कर लगते ही कंटेनर ट्रक के केबिन में अचानक आग भड़क उठी। इस आग ने दूसरे ट्रक को भी चपेट में ले लिया। दोनों वाहनों के ड्राइवरों ने कूद कर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों वाहनों की चपेट में वहां खड़ा एक रेहड़ी और बाइक सवार भी आ गया। उनकी रेहड़ी और बाइक भी जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने रेहड़ी चालक और बाइक सवार को किसी तरह बचाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बाइक सवार युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि रेहड़ी चालक की दोनों टांगे बुरी तरह से टूट गई।

हाइवे पर लगा जाम

हादसे की सूचना की बाद महिला डीएसपी और जांच अधिकारी संदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को हाईवे से साइड करवा कर जाम को खुलावाया। संदीप कुमार ने बताया कि इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है जबकि रेहड़ी चालक की दोनों टांगे टूट गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।