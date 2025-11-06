Nuh Road Accident Death: नूंह में ट्रक से टकराई बाइक, मां-बाप और 2 बच्चों की मौत

पत्नी व बच्चों सहित ससुराल जा रहा था तसरीफ

Nuh Road Accident Death, (आज समाज), नूंह: हरियाणा के नूंह में एक भीषण सड़क हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। मरने वालों में नगीना थाने के गांव खुशपुरी का रहने वाला तसरीफ उसकी पत्नी साहिनी और दो बेटे अहसान व अरसान शामिल है। तसरीफ पत्नी व बच्चों सहित बाइक पर सवार होकर ससुराल जा रहा था। बीच रास्ते में उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हादसा नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है।

करीब 4 किमी दूर रह गया था ससुराल

नूंह जिले के नगीना थाने के गांव खुशपुरी का रहने वाला तसरीफ (40) अपनी पत्नी साहिनी (35) और दो बेटों अहसान (15) व अरसान (10) को लेकर अपने ससुराल जा रहा था। मृतक के पड़ोसी पंचायत समिति सदस्य निसार ने बताया कि तसरीफ का ससुराल पास के ही गांव बीवां में है। वह परिवार के साथ बाइक पर जा रहा था। जब वह ससुराल से करीब 4 किमी दूर रह गया था, तभी सड़क पर अचानक उसके सामने एक ट्रक आ गया।

ट्रक के नीचे घुस गई बाइक

निसार ने बताया कि तसरीफ की बाइक सामने से ट्रक में भिड़ी। उसकी बाइक ट्रक ने नीचे घुस गई और बाइक पर सवार चारों लोग बुरी तरह घायल हो गए। इनमें से तसरीफ तो टक्कर लगने के बाद उछलकर ट्रक के नीचे पहुंच गया था। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि थोड़ी देर तड़पने के बाद चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

नशे में था ट्रक ड्राइवर

वहीं, मौके पर मौजूद रहे लोग बताते हैं कि यह ट्रक बहुत तेजी से चला आ रहा था। उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। उसने तेज रफ्तार में ही आगे से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद भी ट्रक ड्राइवर रुका नहीं, बल्कि करीब 30 मीटर तक चारों बाइक सवारों को घसीटता ले गया। घसीटने के दौरान टायरों के नीचे कुचले से उनकी मौत हुई है।