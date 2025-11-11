Bihar Second Phase Voting: 122 सीटों पर आज चल रहा मतदान, 3.68 करोड़ मतदाता, 1302 उम्मीदवार

Bihar Election 2025 Live Updates, (आज समाज), पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान (second phase election) आज सुबह सात बजे शुरू हो गया। 20 जिलों की 122 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। दूसरे चरण के मतदान में 3.68 करोड़ मतदाता (voters) 1302 उम्मीदवारों (candidates) के भविष्य का फैसला करेंगे। 12 मंत्रियों की भी किस्मत का फैसला मतपेटियों में बंद होगा। मतगणना 14 नवंबर यानी शुक्रवार को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

45,399 मतदान केंद्रों पर हो रहा मतदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने मतदाताओं से अंतिम चरण के मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाने का आग्रह किया। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, बिहार में 45,399 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है – जिनमें से 5,326 शहरी क्षेत्रों में और 40,073 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आधे से अधिक मतदाता (2.28 करोड़) 30 से 60 वर्ष की आयु के हैं। केवल 7.69 लाख मतदाता 18-19 वर्ष आयु वर्ग के हैं। इन 122 निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की कुल संख्या 1.75 करोड़ है।

पहले चरण में 64.66% मतदान

छह नवंबर को पहले चरण के मतदान में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी जिसमें 64.66% मतदान के साथ इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया था। अंतिम चरण में मगध, मिथिलांचल, सीमांचल, शाहाबाद और तिरहुत क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 122 निर्वाचन क्षेत्रों में से 101 सामान्य, 19 अनुसूचित जाति (SC) के लिए और दो अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में, मगध और शाहाबाद क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए ) का प्रदर्शन खराब रहा था, जहाँ उसने 48 में से केवल आठ निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की थी।

आज इन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव भी होंगे

जम्मू-कश्मीर के बडगाम और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड के घाटशिला, तेलंगाना के जुबली हिल्स, पंजाब के तरनतारन, मिजोरम के डम्पा और ओडिशा के नुआपाड़ा निर्वाचन क्षेत्रों में आज उपचुनाव भी होंगे।

