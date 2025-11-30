Bihar Road Accident: बिहार में तबाही का मंजर, तेज रफ्तार ट्रक ने कुचले लोग; 5 की मौत

Bihar Road Accident: रविवार सुबह बिहार के मोतिहारी ज़िले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और 12 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना कोटवा ब्लॉक के दीपऊ मोड़ के पास हुई, जिससे इलाके में अफ़रा-तफ़री मच गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन वाले एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने कंट्रोल खो दिया और सड़क किनारे खड़े कई लोगों को कुचल दिया। ट्रक ने कई खड़ी मोटरसाइकिलों को भी कुचल दिया, जिससे वे पहचान से बाहर हो गईं।

एक्सीडेंट कैसे हुआ

चश्मदीदों ने कहा कि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कई मोटरसाइकिलें घसीटती हुईं ट्रक के नीचे फंस गईं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ लोग डिवाइडर पर खड़े होकर सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी तेज़ रफ़्तार ट्रक ने उन्हें एक के बाद एक टक्कर मार दी।

पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों की पहचान अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया।

दुखद घटना के बाद गुस्साए लोकल लोगों ने सड़क जाम कर दी

इस हादसे से आस-पास के गांव वालों में गुस्सा फैल गया, जो मौके पर जमा हो गए और ट्रक ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करते हुए सड़क जाम कर दी। बढ़ते तनाव के कारण, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आस-पास के कई थानों से पुलिस को तैनात किया गया।

लोकल लोगों ने आरोप लगाया कि इस सड़क पर भारी गाड़ियों की ओवरस्पीडिंग एक रेगुलर खतरा बन गई है और इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। उन्होंने सख्त स्पीड कंट्रोल उपायों और एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार मॉनिटरिंग की मांग की। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और घटना की डिटेल्ड जांच शुरू कर दी है।