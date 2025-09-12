Bihar Politics: बिहार कांग्रेस के पीएम मोदी व उनकी मां के एआई वीडियो पर अब चढ़ा सियासी पारा

Bihar Congress AI Video On PM Modi & Mother, (आज समाज), नई दिल्ली:कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में हाल ही में निकाली गई ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने पर सियासी घमासान अभी थमा नहीं है और इस बीच बिहार कांग्रेस ने पीएम व उनकी मां हीराबेन से संबंधित एक एआई वीडियो एक्स पर पोस्ट कर और बखेड़ा खड़ा कर दिया है।

ये भी पढ़ें: NDA Bihar Bandh: कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला

मोदी के हमशक्ल व मां हीराबेन के रूप में प्रस्तुत बुजुर्ग महिला के बीच दिखाया गया है स्वप्न जैसा संवाद

बिहार कांग्रेस के एआई-जनरेटेड वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति और उनकी दिवंगत मां हीराबेन के रूप में प्रस्तुत एक बुजुर्ग महिला के बीच स्वप्न जैसा संवाद दिखाया गया है। 36 सेकंड के इस क्लिप को एआई जनरेटेड” लिखा गया है, और इसे अब आनलाइन खूब शेयर किया जा रहा है। बिहार कांग्रेस के इस पोस्ट ने राज्य में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी इसे बिहार चुनाव से पहले एक निजी हमले के तौर पर देख रही है।

वीडियो का कैप्शन- ‘मां साहब के सपनों में आती हैं’

वीडियो गुरुवार रात को शेयर किया गया है जिसके कैप्शन में लिखा है, ‘मां साहब के सपनों में आती हैं,’। इसमें पीएम की मां से मिलती-जुलती एक बुजुर्ग महिला पीएम से मिलते-जुलते एक व्यक्ति के सपनों में आती हैं और कहती हैं ‘बेटा पहले आपने मेरे को नोटबंदी की कतारों में खड़ा किया, अब बिहार में मेरे नाम पर पॉलिटक्स कर रहे हो। राजनीति के लिए कितना गिरोगे?’ भाजपा ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और इसे चुनावों से पहले भावनाओं को ठेस पहुंचाने की मंशा से किया गया अपमान बताया है। पार्टी ने वीडियो पोस्ट करने वालों से माफी मांगने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर साधा निशाना

बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी अब इतना गिर गए हैं। उन्होंने कहा, जैसे राहुल की नकली मां है, उन्हें अपनी मां की रिस्पेक्ट का ख्याल कहां से होगा। भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा राजनीति को पारिवारिक जीवन से अलग रखा है। यह दुखद है कि कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी और अब डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करके देश को गुमराह कर रही है और सभी माताओं का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को चुनाव आयोग तक ले जाएंगे।

कांग्रेस गांधीवादी की बजाय ‘गालीवादी’ बन गई है : पूनावाला

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बिहार कांग्रेस के वीडियो को घृणित और शर्मनाक बताया। पूनावाला ने कहा कि पार्टी ने वीडियो के ज़रिए सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की मां के साथ दुर्व्यवहार करने पर पछतावा तो दूर, कांग्रेस ने झूठ के सहारे आरोपी को सही ठहराया और उसका बचाव किया। यह पार्टी गांधीवादी की बजाय ‘गालीवादी’ बन गई है।

ये भी पढ़ें: PM Modi: गाली सिर्फ मेरी नहीं, हर मां-बहन-बेटी का अपमान