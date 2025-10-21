Bihar News: खगड़िया में लोगों ने फूंक डाली आग बुझाने पहुंची दकमल की गाड़ी

किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं : एसपी

People Burnt Fire Brigade Vehicle In Khagaria, (आज समाज), पटना: बिहार से एक अनोखी घटना सामने आई है। घरों में आग लगने पर सूचना के बाद दमकल की गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची थी, मगर लोगों ने उस गाड़ी को ही फूंक डाला। घटना खगड़िया में बेलदौर थानांतर्गत बेलदौर नगर पंचायत के पीरनगरा पथ के पास सोमवार रात की है। बताया जा रहा है कि पटाखे फोड़ने के कारण घरों में आग लगी थी।

दिवाली पर देश में आग की कई घटनाएं सामने आती हैं और अग्निशमन की गाड़ी अगर देरी से पहुंचे तो लोग आगबबूला हा जाते हैं। लेकिन यहां तो गाड़ी पहुंच चुकी थी और कर्मचारी आग बुझा रहे थे। बताया जा रहा है कि लोगों ने इसलिए दमकल के वाहन हो जला दिया, क्योंकि वह छोटा था और आग पर काबू पाने में देरी हो रही थी। यह वाकया हैरान कर देने वाला है।

पथराव भी किया, जान बचाकर भागे कर्मी

उपद्रवियों ने दमकल के वाहन को आग के हवाले करने के साथ ही जमकर बवाल भी काटा। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों पर पथराव भी किया। स्थित यहां तक पहुंच गई कि दकमलकर्मियों को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। पत्थरों से चोट लगने के कारण कई कर्मचारी जख्मी भी हुए हैं। हालात बिगड़ता देखकर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा तब जाकर स्थिति पर काबू पाया जा सका।

छोटा वाहन होने से गुस्साए लोग

लोगों का आरोप था कि दमकल विभाग ने छोटी गाड़ी भेजी थी और इससे आग नहीं बूझ रही थी। यही देखकर लोग उग्र हो गए दमकल कर्मियों को उन्होंने निशाना बनाया। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

