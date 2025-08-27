- हमले में मंत्री के सुरक्षाकर्मी घायल
Attack On Nitish Govt Minister, (आज समाज), पटना: बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री व जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के नेता श्रवण कुमार पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। घटना नालंदा जिले में हिलसा थानांतर्गत मलावां गांव की है। बता दें कि शाहजहांपुर थानांतर्गत सिकिरियावां हाल्ट के पास आटो और ट्रक आटो की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई थी और मंत्री परिजनों से मिलने पहुंचे थे।
काफिले को बनाया निशाना, बॉडीगार्ड घायल
श्रवण कुमार नीतीश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों से जब वह मिलने पहुंचे थे कि उसी दौरान असामाजिक तत्वों ने मंत्री के काफिले का पीछा किया और खदेड़कर उन्हें मौके से भागने पर मजबूर कर दिया। भीड़ इतना गुस्से में थी कि लोगों ने लगभग एक किमी तक मंत्री के काफिले का पीछा किया। सुरक्षकर्मियों को बचाव में इस दौरान कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
मलावां गांव में ढांढ़स बंधाने पहुंचे थे श्रवण कुमार
बता दें कि 2 दिन पहले सड़क हादसे में मलावां गांव के 9 लोगों की मौत हो गई थी और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के मकसद से मंत्री श्रवण कुमार गांव पहुंचे थे। उनके साथ लोकल एमएलए प्रेम मुखिया भी थे। पीड़ित परिजनों से मिलने के बाद जब सब लोग बाहर निकल रहे थे, उसकी दौरान ग्रामीणों ने अचानक मंत्री के काफिले पर हमला कर दिया। श्रवण कुमार व विधायक किसी तरह से मौके से अपनी जान बचाकर भागे। वारदात की सूचना के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची मामले को शांत करवाया।
जानिए मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कहा
श्रवण कुमार ने कहा कि सड़क हादसे में जीविका दीदियों यानी बैंक जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं की मौत हो गई थी और मैं उनके परिजनों से दुख शेयर करने गया था। उन्होंने बताया कि वह पीड़ित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे थे। श्रवण कुमार ने कहा, वह सरकार की ओर से दी गई मदद के बारे में पीड़ितों को बता रहे थे, पर गांव के कुछ लोग नाराज होंगे इस बात से वह बेखबर थे।
