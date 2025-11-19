Bihar New Cabinet: नीतीश कैबिनेट की अंतिम सूची, जेडीयू की दो बड़ी माँगों ने बढ़ाई टेंशन, किसको मिलेगा मंत्रिमंडल?

Mohit Saini
Bihar New Cabinet: 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में भारी जीत के बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार अपने अंतिम स्वरूप की ओर बढ़ रही है—लेकिन इस बीच हाई-वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। भाजपा और जेडी(यू) के बीच दो अहम पदों को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है: गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष का पद।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस गतिरोध को तोड़ने के लिए आज (बुधवार) पटना पहुँच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जेडी(यू) गृह विभाग, विधानसभा अध्यक्ष का पद और दो उपमुख्यमंत्री पदों में से एक चाहता है—ऐसी माँगें जिन्हें भाजपा अभी स्वीकार करने में सहज नहीं है।

विधानसभा अध्यक्ष और गृह विभाग पर टकराव

एनडीए में सत्ता की खींचतान फिलहाल दो अहम पदों के इर्द-गिर्द घूम रही है:

गृह विभाग: पारंपरिक रूप से जेडी(यू) के नियंत्रण में और सीधे नीतीश कुमार के अधीन, लेकिन अब भाजपा इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहती है।

स्पीकर का पद: अब तक भाजपा के पास था, लेकिन इस बार जदयू इस पर दावा करने पर अड़ा है।

जदयू भी एक उपमुख्यमंत्री पद के लिए ज़ोर लगा रही है। हालाँकि, भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी स्पीकर का पद छोड़ने के मूड में नहीं है। जदयू नेता ललन सिंह और संजय झा पहले ही दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने अपनी माँगें रख चुके हैं। अमित शाह अब विस्तृत चर्चा के बाद अंतिम फ़ैसला लेंगे।

एनडीए विधायक दल की बैठक आज

पटना में, एनडीए विधायक आज नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से अपना नेता चुनने और शपथ ग्रहण की योजना को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा, भाजपा विधायक दल की भी बैठक होगी, जहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक – केशव प्रसाद मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति – भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फ़ैसला करेंगे। सभी औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद, गठबंधन राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेगा।

संभावित कैबिनेट फॉर्मूला

बिहार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं और इस बार बीजेपी ‘बड़े भाई’ की भूमिका निभाना चाहती है.

बीजेपी के संभावित 14 मंत्री

चर्चा में नाम: सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, संजीव चौरसिया, संजय सरावगी, जिबेश मिश्रा, हरि सहनी, विजय सिन्हा व अन्य।

जद(यू) के संभावित 13 मंत्री (मुख्यमंत्री को छोड़कर)

विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, जमा खान, मदन सहनी, जयंत राज, सुनील कुमार, उमेश कुशवाहा, कलाधर मंडल, राहुल सिंह, पन्ना लाल सिंह पटेल, और कुछ नए चेहरे।

मित्र राष्ट्रों

एलजेपी (रामविलास): 3 सीटें मिलने की संभावना – संजय पासवान, राजू तिवारी, संजय सिंह के नाम शामिल हैं।

HAM: जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का नाम लगभग तय हो गया है.

आरएलएम: उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाए जाने की उम्मीद।

भाजपा उपमुख्यमंत्री की जगह विजय कुमार सिन्हा को कोई बड़ी भूमिका दे सकती है। इस बीच, लोजपा (आर) आज अमित शाह के साथ अपनी बैठक में उपमुख्यमंत्री पद के लिए दबाव बना सकती है। अल्पसंख्यक कोटे से जमा खान के मंत्री बनने की संभावना है।

