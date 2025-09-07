Seeds Subsidy: सब्जियों के बीज पर सब्सिडी दे रही बिहार सरकार

सब्जी विकास योजना के तहत किसानों को सब्जियों के बीज सब्सिडी दर पर दिया जाएगा

Seeds Subsidy, (आज समाज), नई दिल्ली: किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं चलाती रहती हैं। इसी दिशा में अब बिहार के किसानों को सब्जी विकास योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को सब्जियों के बीज सब्सिडी के दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका सीधा फायदा किसानों की जेब पर पड़ेगा और सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम होगा। आइए जानते हैं किसानों को कितने रुपये में मिलेगी सब्जियों की बीज।

कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार कृषि विभाग की ओर से किए गए पोस्ट के मुताबिक, सब्जी विकास योजना के तहत सुपौल जिले के किसानों को सब्सिडी दरों पर सब्जी का बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके तहत किसानों को 10 प्रकार की सब्जी के बीज दिया जाएगा। सरकार इसके लिए बीज के लागत मूल्य पर 75 फीसद सब्सिडी देगी। यानी 100 रुपए के बीज पर सरकार 75 रुपए देगी। फिलहाल विभाग ने किसानों से आवेदन लेने शुरू कर दिए है। इस योजना के तहत सुपौल जिले में 265 हेक्टेयर में सब्जी खेती की जाएगी।

इन फसलों के मिलेंगे बीज

आगामी रबी सीजन में कृषि विभाग को सब्जी खेती के लिए जो 265 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है। उसमें 30 हेक्टेयर में मटर, 20 हेक्टेयर में गाजर, 5 हेक्टेयर में चुकंदर, इसके अलावा कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी की खेती 30-30 हेक्टेयर में की जाएगी। साथ ही 50 हेक्टेयर में खरबूज, 20 हेक्टेयर में तरबूज और 20 हेक्टेयर में प्याज की खेती भी की जाएगी। इन खेती के लिए किसानों को 75 फीसद सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा।

इन किसानों को मिलेगा लाभ

सब्सिडी वाले दर पर बीज उपलब्ध कराने को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं। उसके मुताबिक इस योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों को दिया जाएगा। वहीं, एक किसान को अधिकतम 2.50 एकड़ और न्यूनतम 0.25 एकड़ में खेती के लिए लाभ दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया हो गई शुरू

डॉ. अमृता कुमारी, जिला उद्यान पदाधिकारी ने बताया कि जिले में सब्जी खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्जी विकास योजना के तहत सब्जी बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर किसानों को 75 फीसद सब्सिडी दिया जाएगा। फिलहाल किसानों से आवेदन लेने शुरू कर दिए गए हैं।

किसान इस योजना की जानकारी के लिए जिला उद्यान विभाग के आॅफिस में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान बिहार कृषि विभाग के वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। डॉ. अमृता कुमारी ने बताया कि किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले बीज संकर किस्म के होंगे।

