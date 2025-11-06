Bihar First Phase Election: 9 बजे तक 13.3 प्रतिशत मतदान, कई जगह ईवीएम ख़राब

Bihar Election live, (आज समाज), पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज सुबह से 243 में से 121 सीटों पर मतदान चल रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सुबह 9 बजे तक 13.3 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई है। राज्य में कई जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) खराब होने के कारण वोटिंग का काम बाधित हुआ है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और शाम छह बजे तक वोटिंग होगी। कई जगह मतदान 5 बजे समाप्त हो जाएगा।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, इन दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला

चुनाव आयोग के निर्देश पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन (या महागठबंधन) व प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के बीच इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है।

राज्य भर में चुनावी मैदान में हैं कई प्रमुख उम्मीदवार

एनडीए और विपक्षी महागठबंधन, दोनों की ओर से मैदान में उतारे गए कई प्रमुख उम्मीदवार राज्य भर में चुनावी मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों में भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से, तेजस्वी के भाई तेज प्रताप अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर महुआ से, भाजपा की मैथिली ठाकुर अलीनगर से और जदयू के अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो वर्तमान में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के सिलसिले में जेल में हैं।

3.75 करोड़ मतदाता, 1,314 उम्मीदवार

राजद के तेजस्वी यादव का राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सतीश कुमार से मुकाबला है, जिन्होंने 2010 में जदयू के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हुए यादव की मां राबड़ी देवी को हराया था। लगभग 3.75 करोड़ मतदाता आज बिहार के 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे 1,314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में जिन अठारह जिलों में मतदान हो रहा है उनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं।

