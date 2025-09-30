Bihar Final Voter List : बिहार में SIR की फाइनल लिस्ट जारी

Bihar Final Voter List | आज समाज नेटवर्क| पटना | बिहार में मंगलवार को चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (रकफ) की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7.3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम शामिल हैं और इसमें अभी 14 लाख वोटर्स और भी जुड़ सकते हैं।

SIR की प्रक्रिया जून 2025 में आरंभ हुई थी और जिसमें 7.89 करोड़ वोटर्स से फार्म भरवाए गए थे। जिसके बाद जांच कर 1 अगस्त को नई लिस्ट जारी की गई थी। उस लिस्ट में 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार ये 65 लाख वोटर्स वे हैं जो या तो किसी दूसरे राज्य या देश में चले गए हैं।

कुछ वोटर्स के पास दो वोटर आईडी है और कुछ की मौत हो गई है। अब फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद चुनावी तैयारियां तेज हो जाएंगी।

विपक्ष SIR का विरोध कर रहा

वहीं विपक्ष शुरू से ही इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह देश के नागरिकों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरजेडी नेता तेजस्वी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुनाव आयोग पर गठबंधन सरकार की मदद करने का आरोप लगाया था।

वहीं विपक्ष का कहना है कि यदि चुनाव आयोग को एसआईआर करवाना ही था तो ऐन चुनाव से पहले ही क्यों करवाया जा रहा है। इसे बिहार चुनाव के बाद आराम से किया जा सकता था। इतनी हड़बड़ी में इसे करने का फैसला क्यों लिया ।

चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज मानने के आदेश दिए

चुनाव आयोग ने बिहार में 11 दस्तावेजों को मान्य किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज माना गया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वां दस्तावेज मानने के लिए कहा। ’

