Bihar Elections Update: दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन, मंगलवार को होगी 122 सीटों पर वोटिंग

Bihar Chunav Today Update, (आज समाज), पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। मंगलवार यानी 11 नवंबर को इस चरण में बाकी की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को मतगणना के साथ ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर बंपर वोटिंग 65 प्रतिशत हुई है।

पीएम मोदी ने कल बेतिया व सीतामढ़ी मे की जनसभाएं

एनडीए और महागठबंधन में शमिल राजनीतिक दल लगातार चुनावी रैलियों कर एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल भी सीतामढ़ी और बेतिया में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। आज पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। वह दून में राज्य की रजत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

65% मतदान विपक्ष के लिए 65 वोल्ट का झटका : मोदी

प्रधानमंत्री ने शनिवार को बिहार में रैलियों को संबोधित करते हुए एक बार आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने पहले चरण में बंपर वोटिंग पर विपक्ष पर तंज भी कसा। बता दें कि पहले चरण में राज्य में 65 प्रतिशत मतदान हुआ है। पीएम ने कहा कि मतदान की इतनी प्रतिशतता विपक्ष के लिए 65 वोल्ट का झटका बन गई है।

यूपी के सीएम आज 4 रैलियों को करेंगे संबोधित

बता दें कि पीएम ने एक महीने में बिहार में अलग-अलग जगह करीब 14 रैलियां व राजधानी पटना में एक रोड शो किया है। पिछले कल शनिवार को बेतिया में उनकी अंतिम रैली थी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्मयंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। वह आज बिहार में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे।

राहुल आज पूर्णिया व किशनगंज में करेंगे जनसभाएं

कांग्रेस नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी आज पूर्णिया व किशनगंज में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं महागठबंधन में शामिल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव आज बिहार में 16 रैलियां करेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेजप्रताप यादव को + कैटेगरी की सुरक्षा दी है। वह सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में रहेंगे।

