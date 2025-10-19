Bihar Elections Update: आरजेडी से टिकट न मिलने पर पूर्व प्रत्याशी मदन साह ने राबड़ी आवास के बाहर फाड़ा कुर्ता

RJD Former candidate Madan Shah, (आज समाज), पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में टिकटों को लेकर मारामारी का सिलसिला जारी है। पहले चरण के मतदान के लिए केवल 18 दिन शेष हैं, लेकिन इसके बावजूद सीट बंटवारे पर महागठबंधन की तरफ से अब तक साझा बयान जारी नहीं किया गया है। कांग्रेस ने अभी कुल 53 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है।

रोते भी नजर आए पूर्व प्रत्याशी मदन साह

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने इस बीच उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन इसको लेकर पार्टी के सदस्यों में असंतोष है। पूर्व प्रत्याशी मदन साह ने तो टिकट की खातिर अपना कुर्ता फाड़ दिया। उन्होंने राबड़ी आवास के बाहर जमकर बवाल काटा और टिकट न मिलने के विरोध में सड़क पर अपना कुर्ता फाड़ डाला।

इस दौरान वह रोते भी नजर आए। बता दें कि आरजेडी ने आज ही पहली सूची जारी की है जिसमें नामांकन पत्र दाखिल कर चुके 52 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर में भाजपा उम्मीदवार सतीश यादव को टक्कर देंगे। सतीश यादव 2010 के विधानसभा चुनावों में इस सीट से राबड़ी देवी को हरा चुके हैं।

टिकट देने के बदले 2.70 करोड़ रुपए मांगे

मदन साह ने आरोप लगाया है कि संजय यादव ने उनसे मधुबन विधानसभा से टिकट देने के बदले 2.70 करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने कहा कि जब वह इतनी बड़ी राशि नहीं दे पाए तो टिकट किसी और को दे दी गई है। बता दें कि प्रदेश में होने वाले चुनावों के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है।

