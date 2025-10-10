पीके की जन सुराज पार्टी ने जारी की पहली सूची

Bihar Assembly Elections-2025, पटना: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से सरगर्मियां लगातार जारी हैं। राज्य की 243 सीटों के लिए इलेक्शन दो चरणों में छह और 11 नवंबर होना है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। जैसे-जैसे समय घट रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां धुआंधार चुनावी रैलियों में जुटना शुरू हो गई हैं। कुछ नेता चुनाव जीतने पर गंगा के बाढ़ पीड़ितों को राहत मुहैया करवाने का वादा कर रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) उर्फ पीके (PK) की जन सुराज पार्टी ( Jan Suraj Party) ने अपने पहले 51 उम्मीदवार (51 candidates) की गुरुवार को पहली सूची जारी कर दी।

गंगा के तेज कटाव से प्रभावित परिवारों को बांटे नोट

प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन (Rajesh Ranjan ) उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) गुरुवार को गंगा के बाढ़ पीड़ितों को रुपए बांटते देखे गए हैं जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक वह पिछले कल वैशाली जिले के सहदेई प्रखंड के तहत आने वाले गनियारी गांव (aniyari village) पहुंचे थे। यहां पप्पू यादव ने गंगा के तेज कटाव से प्रभावित परिवारों को नोट बांटे हैं। इसको लेकर अचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में उनके खिलाफ वैशाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल मामले में प्रशासन या चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

दो से तीन हजार रुपए कैश दिए

सूत्रों के अनुसार पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित के परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर दो से तीन हजार रुपए कैश दिए हैं। रुपए वितरित करते तस्वीरें कैमरे में कैद होने बाद उनके खिलाफ शिकायत दी गई। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। सूत्रों ने बताया कि पप्पू यादव सूची से नाम पढ़कर लोगों को रुपए देते देखे गए हैं। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के दौरान लोगों ने पप्पू यादव को अपनी परिशानियां बताई और बताया जा रहा है कि सांसद ने वहीं से इलाके के संबंधित अफसरों को फोन करके लोगों की समस्याओं को सुलझाने का आग्रह भी किया। पप्पू यादव ने बताया कि वैशाली डीएम ने फोन रिसीव नहीं किया। उन्होंने इस दौरान क्षेत्रीय सांसद चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर इस दौरान हमला भी बोला।

यह भी पढ़ें: Bihar Elections: भाजपा का नया नारा, 25 से 30, हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश