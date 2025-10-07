Bihar Elections: भाजपा का नया नारा, पच्चीस से तीस, हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश

Bihar Assembly Elections, ( आज समाज), पटना: बिहार विधानसभा चुनावोें की घोषणा के साथ ही भाजपा ने नया नारा, ‘25 से 30 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश’ दिया है। बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने पिछले कल सोमवार को बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है और इसके मुताबिक राज्य में दो चरणों में छह और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। भाजपा के नए नारे पच्चीस से तीस का मतलब है, 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।

2020 में भी नीतीश के चेहरे पर लड़ा था चुनाव

गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव भी भाजपा बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ी थी। पार्टी ने तब जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानकर चुनाव लड़ा था। जेडीयू ने तब 43 सीटें जीती थीं और इसके बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया था।

विपक्ष कह रहा नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी भाजपा

विपक्ष इस बार पहले ही लगातार कह रहा है कि भाजपा इलेक्शन के बाद नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के सीनियर नेता लगातार कह रहे हैं कि एनडीए सीएम नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही इस बार भी बिहार में इलेक्शन लड़ेगा। भाजपा ने नया नारा (पच्चीस से तीस हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश) देकर इस बात पर मुहर भी लगा दी है।

सोशल मीडिया पर लिखे हैं और भी कई स्लोगन

भाजपा ने 25 से 30 के नारे के अलावा सोशल मीडिया पर और भी कई तरह के स्लोगन लिखे हैं। जैसे, जनता का विश्वास, बिहार में फिर एनडीए सरकार! यह भी लिखा है-बिहार में जारी रहेगी विकास की रफ्तार, 14 नवंबर को फिर एनडीए सरकार। इसके अलावा भाजपा ने एक पोस्ट में लिखा है, बस 38 दिन का है इंतजार, थमेगी नहीं विकास की रफ्तार। 160 से अधिक सीटों पर जीतकर 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत की सरकार!

