Bihar Chunav, RJ-Congress, (आज समाज), नई दिल्ली/पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का शुक्रवार यानि कल आखिरी दिन है और कांग्रेस व लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) (बिहार महागठबंधन) अब भी सीट बंटवारे को लेकर असमंज में है। दोनों पार्टियों ने अब तक एक भी सूची जारी नहीं की है।

बता दें कि राज्य में 243 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में छह नवंबर और दूसरे चरण में प्रदेश में 11 नवंबर को मतदान होना है। परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य के 7.4 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे

RJD-Congress seat-sharing limbo