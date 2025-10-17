एनडीए कर चुका सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

Bihar Elections, (आज समाज), नई दिल्ली/पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है और महागठबंधन (Mahagathbandhan) में अब तक सीट शेयररिंग को लेकर असमंजस बना हुआ है। पहले चरण के तहत राज्य में 6 नवंबर को मतदान होना है।

सभी पार्टियों ने कई सीटों पर वितरित किए सिंबल

हालांकि, महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों ने कई सीटों पर सिंबल वितरित कर दिए हैं और इसी के साथ गठबंधन के समन्वय समिति के प्रमुख तेजस्वी यादव सहित कई सीनियर लीटरों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है, पर सीट बंटवारा अब तक नहीं किया गया है। महागठबंधन में इसको लेकर अभी फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ है।

वामदल : 80% उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सभी घटक दल प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए अपनी-अपनी सुचियां जारी कर चुके हैं। एनडीए के आधे से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। साथ ही वामदल के तकरीबन 80 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भर दिया है।

कांग्रेस ने रिलीज की है 48 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट

कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 48 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट रिलीज की है। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भी अपने पुराने एमएलए सहित कुछ नए चेहरों को सिंबल दिया है, पर अब तक यह तय नहीं किया है कि आरजेडी कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है।

कांग्रेस ने अलग-अलग पॉलिसी बनानी शुरू की

सूत्रों के अनुसार आरजेडी और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर अब भी पेंच फंसा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अबकी अलग-अलग पॉलिसी बनानी शुरू कर दी है। पार्टी पिछले चुनाव (विधानसभा चुनाव 2020) की तरह ही इस दफा भी 70 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है और तभी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। वामदल और आरजेडी अब भी कांग्रेस को 70 सीट देने को तैयार नहीं हैं। अब तक के तय फॉर्मूर्ले के अनुसार इंडिया गठबंधन में आरजेडी के खाते में लगभग 136, वामदल को 31, वीआईपी को 15 और कांग्रेस को 61 सीटें मिल सकती हैं।

