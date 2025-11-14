Bihar Election Results 2025 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू

गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट पर आगे चल रही हैं। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में हैं। सभी 243 विधानसभा सीटों के नतीजे तय करेंगे कि क्या जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार रिकॉर्ड पांचवीं बार सत्ता में आ पाएंगे या सरकार में बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो लोग नीतीश कुमार को हाशिये पर रखते थे, अब उन्हें समझ आ गया है कि नीतीश कुमार क्या हैं।”

एग्ज़िट पोल : एनडीए, जेडीयू के लिए क्लीन स्वीप का अनुमान