Bihar Election : रेलवे ने बिहार जाने वाली ट्रेनों में गश्त बढ़ाने के जारी किए निर्देश

बिहार चुनाव को लेकर रेलगाडिय़ों में बढ़ी चौकसी

नगदी व मादक पदार्थों की तस्करी के लिए रेल का हो सकता है उपयोग

Jind News(आज समाज) जींद। बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की तरफ जाने वाली रेलगाडिय़ों के लिए चौकसी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में आरपीएफ के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने शक जताया है कि बिहार के चुनावों को लेकर नगदी व मादक पदार्थों की तस्करी हो सकती है। इसलिए रेलवे ने बिहार जाने वाली ट्रेनों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि आरोपियों की धरपकड़ की जा सके। विशेष टीमों का गठन रेलवे के निर्देश पर आरपीएफ अपनी विशेष टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी हैए जिसमें आठ जवानों को तैनात किया गया है।

यह पुलिसकर्मी बिहार की ओर जाने वाले ट्रेन में यात्रियों के सामान की जांच कर रही है। आरपीएफ उपनिरीक्षक कुलदीप यादव ने बताया कि लगातार ट्रेनों की जांच की जा रही है। बिहार के लिए चलने वाली ट्रेनों में निगरानी के लिए रेलवे स्टेशन पर जांच की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार में होने वाले चुनाव के मद्देनजर मादक पदार्थों सहित अन्य चीजों पर रोक लगाना है।

नकदी पर भी रखी जाएगी नजर

ट्रेनों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि मादक पदार्थों सहित अन्य सामान की तस्करी को रोका जा सके। इसके अलावा अनधिकृत नकदी पर भी नजर रखी जाएगी। जरा भी शक होने पर तुरंत कंट्रोल पर सूचना देने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जींद से बिहार की ओर दो ट्रेन आवागमन करती है। ट्रेन नंबर 15910 अवध-आसाम एक्सप्रेस रात सात बजकर 50 मिनट पर लालगढ़ जंक्शन से चलकर बठिंडा, मानसा, जाखल, टोहाना के रास्ते सुबह लगभग चार बजे नरवाना जंक्शन पर पहुंचती है।

यहां दो मिनट के ठहराव के बाद सुबह लगभग साढ़े चार बजे ट्रेन जींद जंक्शन पर पहुंचती है। इसके बाद रोहतक, बहादुरगढ़, शकूरबस्ती, दिल्ली के रास्ते, बरेली, हरदोईए मानिकपुर, हाजीपुर के रास्ते डिबरुगढ़ पहुंचती है। वहीं दूसरी ट्रेन 15744 फरक्का एक्सप्रेस दोपहर चार बजकर 25 मिनट पर बठिंडा से चल कर जाखल के रास्ते शाम लगभग साढ़े बजे ट्रेन जींद जंक्शन पर पहुंचती है।

यहां से ट्रेन दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, आरा, पटना होते हुए बालूर घाट जाती है। बिहार में चुनाव के चलते इन दोनों ट्रेनों में आरपीएफ द्वारा जांच की जा रही है।

यह भी पढे : Jind News : सीएमओ ने किया एमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण