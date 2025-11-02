Bihar Election: बेगूसराय में मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूदे राहुल गांधी

Rahul Gandhi Begusarai Rally, (आज समाज), पटना: बिहार बिहार विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय पहुंचे थे और वहां वह चुनावी सभा के बाद मछली पकड़ने के लिए तालाब में ही कूद गए। बेगूसराय पहुंचने पर ग्रामीणों ने राहुल का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। बेगूसराय में जहां राहुल की सभा थी वहां एक तालाब भी है और उसमें मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं। यहां मुछआरों की मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया।
नाव से खुद ही तालाब में कूदकर पारंपरिक प्रक्रिया में लिया भाग
सूत्रों के अनुसार आज भी यह प्रक्रिया जब चल रही तो यह देखकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद को रोक नहीं पाए और नाव से खुद ही तालाब में कूदकर उन्होंने स्थानीय मछुआरों के साथ मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में भाग लिया।
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी रहे मौजूद
राहुल जब तालाब के किनारे पहुंचे तो गांव के लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनके साथ मुलाकात की। इसके बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने जैसे ही तालाब में छलांग लगाई, राहुल भी तालाब में कूद गए और मछुआरों के साथ मछलियां पकड़ने लग गए। सहनी के अलावा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी राहुल के साथ मौजूद थे।
ग्रामीणों के साथ स्थानीय भोजनका स्वाद भी लिया
राहुल, मुकेश और कन्हैया ने मिलकर तालाब में गांव के लोगों के साथ मछलियां पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल ने ग्रामीणों के साथ बातचीत। इलाके के लोगों के साथ उन्होनें लोकल भोजन का स्वाद लिया। राहुल ने तालाब में उतरने का सोशल मीडिया पर वीडियो डाला जो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग जमकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं।
