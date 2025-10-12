Bihar Election Live: एनडीए हो या महागठबंधन, सीट शेयरिंग पर खींचतान जारी, आज शाम तक आ सकती है भाजपा की पहली सूची

एनडीए के बीच 90-100 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा का काम पूरा

Bihar Chunav Seat Sharing Today Update, (आज समाज), नई दिल्ली/पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच इन दिनों माथापच्ची जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) हो या महागठबंधन, लगभग सभी दलों में सीट शेयरिंग पर फिलहाल अलग-अलग तरह के पेंच हैं और इस पर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। दोनों पक्ष सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के मकसद से लगातार बैठकें कर रहे हैं।

चिराग पासवान मानें तो मांझी नाराज हुए

सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज देर शाम तक जारी हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि एक ओर चिराग पासवान सीट बंटवारे को लेकर मान गए हैं तो दूसरी तरफ जीतनराम मांझी नाराज हो गए हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए में लगभग आधी सीटों पर सहमति बन चुकी है। इस बीच जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा ने आज दिल्ली में जेपी नड्डा से उनके घर पर मुलाकात की है। दूसरी तरफ महागठबंधन में कुछ सीटों पर अभी रार बनी हुई है।

लगभग 8 घंटे चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक

बिहार एनडीए के कुछ और नेता आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कई नेता पहले से दिल्ली में हैं। इससे पहले दिल्ली में लगभग 8 घंटे से ज्यादा समय तक बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चली और माना जा रहा है कि करीब 90-100 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा का काम पूरा हो गया है। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि आज शाम एनडीए की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है।

तेजस्वी यादव व लालू यादव दिल्ली रवाना

चुनावों से पहले लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के दो विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। रजौली से आरजेडी एमएलए प्रकाशवीर और नवादा से आरजेडी एमएलए विभा देवी ने पार्टी से अपने इस्तीफा सौंप दिए हैं। यह आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। इस बीच तेजस्वी यादव अपने पिता व आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के साथ दिल्ली रवाना हो गए। वे वहां कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं।

