Bihar Assembly Election Live Updates, (आज समाज), पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है और सुबह 9 बजे तक 14.55% वोटिंग दर्ज की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 7 बजे राज्य के 20 जिलों में 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। कुछ जगह वोट डालने का काम पांच बजे से पहले भी ख़त्म हो जाएगा। मतगणना 14 नवंबर यानी शुक्रवार को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

मतदान लगभग शांतिपूर्ण चल रहा है

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब तक लगभग मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। कुछ लगह ईवीएम में गड़बड़ी की बात सामने आई हैं। वहीं अधिकतर जगहों पर पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारे नजर आ रही हैं। रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र के तहत बूथ संख्या 175 व 176 पर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। औरंगाबाद विधानसभा के तहत तेंदुआ गांव के बूथ संख्या 54 पर भी मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। वे लोग वोट नहीं डाल रहे हैं।

पीएम मोदी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील

सूत्रों का कहना है कि वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है। सबसे अधिक मतदान किशनगंज में दर्ज किया गया है। राजनेता लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता से बढ़ चढ़कर वोट डालने में भाग लेने की अपील की है।

किशनगंज में 15.81 फीसदी वोट डाले गए

निर्वाचन आयोग के अनुसार, किशनगंज में 15.81 फीसदी वोट डाले गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जमुई है जहां 15.77% मतदान हुआ है। तीसरे नंबर पर पूर्णिया है जहां सुबह 9 बजे तक 15.54 प्रतिशत वोट डाले गए हैं। औरंगाबाद में 15.43 प्रतिशत, बांका में 15.14 प्रतिशत और कैमूर (भभुआ) में 15.08 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई है।

