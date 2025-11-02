Bihar Chunav-2025: प्रधामनंत्री मोदी आज बिहार दौरे पर, पटना में करेंगे रोड शो

6 नवंबर को है पहले चरण का मतदान

PM Road Show In Patna, (आज समाज), पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चार दिन शेष हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगातार अपनी-अपनी ताकत झोंक रही हैं। प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार दौरे पर रहेंगे और एनडीए समर्थकों के लिए मतदान करने की लोगों से अपील करेंगे।

राज्य में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक पीएम मोदी आज शाम को पटना में रोड शो निकालेंगे और लोगों से एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष वोट देने की अपील करेंगे। इससे पहले वह चुनावी रैलियों को सम्बोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज राज्य के दौरे पर रहेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि राज्य में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है।

2.8 किलोमीटर का रोड शो निकालेंगे पीएम

पीएम मोदी के पटना में रोड शो को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम का गुरुद्वारे जाने का भी कार्यक्रम हैं जिसके मद्देनजर राजधानी में चौतरफा सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री 2.8 किलोमीटर का रोड शो निकालेंगे। इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। सूत्रों के अनुसार रोड शाम पांच बजे से कदमकुआं के दिनकर चौराहे से शुरू होगा और पटना के विभिन्न इलाकों से होते हुए यह गांधी मैदान स्थित उद्योग भवन में संपन्न होगा। जहां-जहां से रोड शो गुजरने वाला है।

रोड शो से पटना की सियासत में बनेगा नया माहौल

सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे मार्ग पर 10 स्वागत प्वाइंट बनाए गए। यहां ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। उन पर इस दौरान फूलों की बारिश की जाएगी। भाजपा के लिए पीएम मोदी का रोड शो का कार्यकम अहम है। जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को लाखों की भीड़ जुटाने का जिम्मा सौंपा गया है। युवा मोर्चा के अलावा महिला मोर्चा और व जिला इकाइयों इसका दायित्व सौंपा गया है। रोड शो के जरिये भाजपा के इस शक्ति प्रदर्शन से पटना की राजनीतिक में नया माहौल बनने की उम्मीद है।

