Bihar Chunav 2025: सीतामढ़ी और बेतिया में कांग्रेस व आरजेडी पर बरसे पीएम मोदी

PM Modi Today In Bihar, (आज समाज), पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने वहां बनारस रेलवे स्टेशन से चार वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर स्कूल के बच्चों से भी बात की। वाराणसी दौरे के बाद बिहार में दूसरे चरण के लिए जारी चुनावी सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री एक बार फिर राज्य के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने सीतामढ़ी व बेतिया में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस व लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पर जमकर निशाना साधा।

एनडीए की जीत विकास की एक बड़ी ताकत साबित होगी

बेतिया में मोदी ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत विकास की एक बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी। पीएम ने बताया कि इस चुनाव अभियान में उन्होंने बिहार के संकल्पों व सपनों पर व्यापक तौर पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री एनडीए की उपलब्धियां भी गिनवार्इं। उन्होंने कहा, एनडीए की डबल इंजन सरकार ने अब तक जो भी काम किए हैं ये भविष्य में जो स्कीमें हैं, उसका रोडमैप बिहार की जनता के समक्षा हमने रखा है।

बिहार ने दी है देश को सामाजिक न्याय की परिभाषा

पीएम ने कहा, कि बिहार ने देश को सामाजिक न्याय की परिभाषा प्रदान की है और अब प्रदेश समृद्ध तथा विकसित भारत का नया उदाहरण बनेगा। प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ‘ नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार’ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विकसित बिहार बनाने का चुनाव है। यह चुनाव आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। इसलिए यह चुनाव काफी अहम है। इसलिए आपलोग पिछले हर मतदान का रिकॉर्ड तोड़ दें।

और हमारे उम्मीदवारों को जनता दे आशीर्वाद

बड़ी तादात में मतदान करें और हमारे उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दें। पीएम मोदी ने कहा कि राजद वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? यह इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ दिखता है। आप जंगलराज वालों के गाने और नारे सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। राजद के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है कि उन्हें रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए बिहार के बच्चे को रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनेगा। यहां जंगलराज वालों की जगह नहीं है।

पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका

सीतामढ़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं माता जानकी की प्रकट स्थली से संपूर्ण बिहार को प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा, पहले चरण के मतदान ने कमाल कर दिया है। पीएम ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान से जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। उन्होंने राज्य के लोगों से कहा, आपका यह प्यार और उमंग देखकर स्पष्ट लगता है कि इस बार फिर से एनडीए सरकार बनेगी। आपका आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत है।

