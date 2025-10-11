Bihar Chunav-2025: मैं इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा : पवन सिंह

Bhojpuri Superstar On Bihar Assembly Elections (आज समाज), पटना: बिहार में अगले महीने दो चरणों में चुनाव होने हैं और इससे पहले राज्य में नेताओं की बयानबाजी व जनसभाओं का दौर जारी है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थामने वाले भोजपुरी सुपरस्टार (Bhojpuri Superstar) पवन सिंह (Pawan Singh) ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह इस दफा चुनाव नहीं लड़ेंगे।

सोशल मीडिया पर अमित शाह के साथ तस्वीर भी साझा की

भोजपुरी सुपरस्टार ने आज सोशल मीडिया पर चुनाव न लड़ने की जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा, मैं कभी चुनाव लड़ने की सोचकर भाजपा में शामिल नहीं हुआ हूं। पवन सिंह ने लिखा, मैं भाजपा का एक सच्चा सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है और न मैंने इस इरादे से पार्टी ज्वाइन की है। । इसके बाद पवन सिंह के चुनाव लड़ने के सभी कयासों पर विराम लग गया है।

बीते कुछ दिन से थी चुनाव लड़ने की चर्चा

बता दें कि इससे पहले कहा जा रहा था कि पवन सिंह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बीते कुछ दिन से इस बात की चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी सीट से उम्मीदवार बना सकती है। अब उनके बयान से इस तरह की चचाओं पर विराम लग गया। पवन ने कहा है कि बीजेपी का सच्चा सिपाही बनकर वह एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे।

पिछले सप्ताह पत्नी से चल रहे विवादों पर कही थी यह बात

पिछले सप्ताह रविवार को पवन सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे विवादों पर कहा था कि ज्योति से विवाद को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है और जो तय होगा, वह मेरे लिए मान्य होगा। पवन ने कहा, ज्योति पांच अक्टूबर को मेरे लखनऊ स्थित आवास पर आईं। वह उससे पहले भी आ सकती थीं। उन्होंने चुनाव के समय ही ऐसा किया।

